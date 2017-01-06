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Спорт

Путь медалиста: "молодежка" РФ в седьмой раз подряд попала "в призы" МЧМ

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Главное за 6 января 2017 года (9)
08:0506.01.2017
(обновлено: 18:07 06.01.2017)
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Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Матч за 3-е место
© РИА Новости. Крис Бэрри
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МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт, Александр Рогулев. Сборная России по хоккею в седьмой раз подряд завоевала медали молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), заняв третье место на турнире в Канаде. Триумфатором МЧМ-2017 стала сборная США, которая в невероятном по драматичности и уровню хоккея финале в серии буллитов одолела хозяев турнира. 

В одном буллите от финала 

Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Матч за 3-е место
© РИА Новости. Крис Бэрри
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Сборная России по хоккею стала бронзовым призером молодежного ЧМ
Знаменитая победа российских хоккеистов на МЧМ-2011 в Баффало подхлестнула интерес в стране к подобным турнирам. Уже традиционно любители хоккея в новогодние праздники обращали свое внимание на место, куда съезжались практически все талантливые хоккеисты мира в возрасте до 20 лет. Что не менее важно, после того золота россияне неизменно завершали чемпионаты мира "в призах": в 2013 и 2014 годах национальная команда завоевывала бронзу, а в 2012, 2015 и 2016 – серебро.

В нынешнем году проблемы у российской команды начались еще на групповом этапе. Попав в группу с канадцами и американцами, сборная России проиграла и тем (3:5), и другим (2:3). Победы над заведомо более слабыми латышами (9:1) и словаками (2:0) позволили команде Валерия Брагина финишировать на групповом этапе третьими, однако неудачные матчи с североамериканцами ставили большой вопрос о реальной силе российской сборной.

"У нас хромает работа защитников, очень тяжело развиваем атаки, — говорил заслуженный тренер России Владимир Плющев. — И в средней зоне тоже, поэтому у нападающих возникают проблемы в завершении атак. Хотелось бы, чтобы наши нападающие играли больше в комбинационный хоккей, а не показывали свое высокое индивидуальное мастерство. Игрокам нашей команды надо не тянуть одеяло на себя, а работать на результат".

Наиболее спокойным на турнире для сборной России выдался четвертьфинальный матч против команды Дании (4:0). Уже в первом периоде команда Брагина оформила комфортное преимущество в две шайбы, которое дальше только наращивалось. "Четвертьфинал — это всегда определяющая игра на всех больших турнирах: или ты едешь домой, или ты играешь за медали, — рассуждал Брагин. — Я очень рад, что ребята серьезно отнеслись к сегодняшней игре".

Все свои молодежные чемпионаты мира Брагин завершал в финалах. Увы, но в этом году россияне до решающего матча не добрались, уступив сборной США (3:4 по буллитам). Дважды российские хоккеисты вели в счете, потом – сумели отыграться и перевести игру в овертайм, а потом и в серию буллитов, в которой случилось недопонимание из-за того, что IIHF с этого сезона перешла на серии из пяти бросков. Все там и закончилось: Трой Терри реализовал три своих попытки, выведя американцев в финал.

© РИА Новости. Крис Бэрри
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Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Матч США - Россия

Капризов – суперзвезда

Если по общему уровню нынешнюю молодежную сборную России нельзя назвать выдающейся, то отдельным ее представителям МЧМ-2017 позволил заявить о себе, в перспективе, как о звездах мирового хоккея. Например, голкипер "Магнитки" Илья Самсонов и до этого считался одним из самых ярких голкиперов своего возраста, однако турнир в Канаде заставил говорить о нем, как об одном из кандидатов во взрослую сборную России уже на Олимпийских играх 2018 года.

Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Матч за 3-е место
© РИА Новости. Крис Бэрри
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Российский хоккеист Капризов стал лучшим бомбардиром молодежного ЧМ
Но ярче других в составе россиян проявил себя форвард уфимского "Салавата Юлаева", капитан сборной Кирилл Капризов. Забросив девять шайб, он стал не только лучшим снайпером турнира, но и самым результативным игроком в истории российской "молодежки", уступив лишь бомбардирам из советского прошлого во главе с Павлом Буре. "У Кирилла контракт на следующий год с "Салаватом". А вот через год, теоретически, он сможет уехать в НХЛ", — рассказал агентству "Р-Спорт" генменеджер уфимцев Леонид Вайсфельд.

В матче со шведами за бронзовые медали именно Капризов, а также его партнеры по ударной тройке Александр Полунин и Михаил Воробьев повели команду за собой. Капризов открыл счет, воспользовавшись нерасторопностью шведского защитника перед воротами. Во втором периоде хоккеисты "Тре Крунур" отыгрались, но в овертайме ошиблись снова: еще один "выстреливший" в российской сборной форвард Денис Гурьянов обокрал защитника и покатил шайбу мимо шведского вратаря, принеся "молодежке" очередную медаль.

В итоге Капризов стал лучшим бомбардиром турнира, набрав 12 очков в семи матчах, заслуженно был признан лучшим форвардом чемпионата мира и вошел в символическую сборную турнира наряду с Самсоновым.

© РИА Новости. Крис Бэрри
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Игроки сборной России Михаил Сидоров, Денис Гурьянов, Вадим Кудако и Данил Юртайкин (слева направо) радуются победе в матче за 3-е место молодёжного чемпионата мира по хоккею между сборными командами России и Швеции.

Повторение сценария семилетней давности 

Отличительной чертой нынешнего МЧМ стала плохая посещаемость матчей как в Торонто, так и в Монреале. Подобные турниры в Северной Америке, и особенно в канадских городах, всегда проходили при полных трибунах, включая игры европейских сборных. На огромное количество пустых мест обратило внимание и руководство IIHF в лице президента Рене Фазеля. По словам организаторов, дело оказалось в завышенных ценах на билеты.

"Монреальская" группа, в которой не было россиян, оказалась куда более непредсказуемой, чем квартет B. Настоящую сенсацию со знаком "минус" преподнесли действующие чемпионы – финны. Проиграв сборным Чехии, Швеции и даже Дании, команда Суоми не смогла выйти в плей-офф, что случилось впервые в истории подобных турниров. Это еще хорошо, что финны обыграли сборную Латвии в утешительном раунде, сохранив прописку в элитном дивизионе.

Что касается хозяев турнира, то канадцы после 2010 года постепенно установили полное доминирование в мировом хоккее. На счету "кленовых листьев" золото на Олимпийских играх в Ванкувере и Сочи (в том числе среди женщин), а также победы на двух последних чемпионатах мира – в Чехии и России. На МЧМ-2015 канадцы впервые за 6 лет выиграли и молодежный чемпионат мира, но в этом году повторить достижение не смогли.

Игроки сборной США Джек Рослович, Клейтон Келлер, Джоуи Андерсон (слева направо). Архивное фото
© РИА Новости. Крис Бэрри
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Сборная США по хоккею стала победителем молодежного чемпионата мира
Финал между сборными Канады и США получился настоящим украшением турнира. Дважды хозяева выходили вперед, но дважды американцы их догоняли. Команд не смог рассудить даже 20-минутный овертайм. Все решалось в серии буллитов, где американцы оказались лучше за счет все того же Терри – единственного, кто реализовал свою попытку.

В финале МЧМ-2017 повторился сценарий чемпионата мира в Саскатуне семилетней давности, когда сборная США также "украла" победу у хозяев. Теперь турнир переезжает в Баффало, хорошо знакомый Брагину и его команде. И России остается надеяться, что через год сценарий семилетней давности повторится еще раз.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

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