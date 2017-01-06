Сборная США по хоккею стала победителем молодежного чемпионата мира

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт. Американские хоккеисты выиграли чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд.

Финал проходил в Монреале, где они встретились с соперниками из Канады. В результате встреча закончилась по буллитам со счетом 5:4 (0:2, 2:0, 2:2, 0:0, 1:0). У американцев голы в основное время забили Чарли Макэвой (24-я минута), Киффер Беллоуз (30, 45) и Колин Уайт (48), у канадцев — Томас Шабо (5), Джереми Лозон (10), Николя Руа (42) и Матье Жозеф (45).

Решающий буллит реализовал Трой Терри.

Американцы в четвертый раз в истории стали чемпионами мира среди молодежных команд. Ранее они побеждали в 2004, 2010 и 2013 годах.

Россияне взяли "бронзу", обыграв шведскую команду.

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