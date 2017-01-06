Сборная России по хоккею стала бронзовым призером молодежного ЧМ

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Российская молодежная сборная обыграла в овертайме команду из Швеции, завоевав тем самым "бронзу" Чемпионата мира по хоккею, сообщает "Р-Спорт".
Матч проходил в Монреале и завершился со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0). У россиян шайбы в ворота соперников забили Кирилл Капризов и Денис Гурьянов.
Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>
Гурьянов! 2-1!!! Победа!!! #RedMachine #СделаноВРоссии pic.twitter.com/KEPz5yUoVV— Хоккей России (@russiahockey) 5 января 2017 г.