Медведев рассказал о текущем состоянии олимпийских объектов в Сочи

КРАСНАЯ ПОЛЯНА (Сочи), 5 янв — РИА Новости. Планы по использованию олимпийских объектов в Сочи в целом реализуются, их загрузка является достаточно высокой, об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по теме использования олимпийских объектов в Сочи.

Он отметил, что еще в ходе подготовки к зимним Играм 2014 года было запланировано, что вся построенная современная инфраструктура в Сочи после Олимпиады будет работать на развитие региона и позволит превратить город в международный круглогодичный курорт мирового уровня, центр подготовки профессиональных спортсменов и любимое место отдыха для миллионов людей.

"По сути, эти планы реализованы… Все спортивные олимпийские объекты горного и прибрежного кластеров используются практически круглый год", — сказал глава правительства. В частности, продолжил премьер, здесь тренируются различные команды, проходят крупные спортивные соревнования, фестивали, концерты, форумы, конференции. "Так что с нагрузкой и загрузкой этих объектов все пока выглядит неплохо", — заключил Медведев.

По его словам, в целом не хуже обстоят дела и с гостиничным бизнесом в Сочи. "Все говорят, что заполнение (отелей) сейчас — 98-99%, а то и все 100%", — отметил премьер. Он напомнил, что к Олимпиаде в Сочи было построено 42 новых отеля, еще 28 были реконструированы, а весь номерной фонд города сейчас составляет 73 тысячи номеров на 200 тысяч мест. "Поэтому, несмотря на значительное увеличение туристического потока, здесь практически всегда можно снять номер даже в пик сезона. Хотя сегодня, наверное, это сделать будет совсем непросто, загруженность отелей в высокий сезон — это обычное явление в любой стране", — отметил глава кабмина.

В начале совещания Медведев поздравил его участников с прошедшим Новым годом и наступающим Рождеством. "Здесь, на Красной поляне праздник, конечно, ощущается наиболее интенсивно, очень много людей выбрали это место, чтобы провести здесь новогодние каникулы", — заметил премьер.

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