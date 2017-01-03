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Спорт

Под нейтральным флагом: IAAF назвала критерии допуска для атлетов из России

Тема:
Допинг-скандал в российском спорте (769)
23:1703.01.2017
(обновлено: 23:49 03.01.2017)
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Папка с символикой IAAF. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Богодвид
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МОСКВА, 3 янв — Р-Спорт, Елена Соболь. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) официально представила общественности критерии, по которым допустит российских спортсменов к участию в международных стартах; ключевое изменение коснулось необходимости проходить допинг-тестирования вне России: теперь достаточно, чтобы тестирование проводилось в строгом соответствии с кодексом WADA.

Легкая атлетика. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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IAAF хочет создать независимую систему контроля российских атлетов

В ноябре 2015 года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. В результате IAAF временно отстранила ВФЛА, и российские легкоатлеты не могли участвовать в международных стартах. В частности, члены сборной России по легкой атлетике пропустили Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро, за исключением допущенной в индивидуальном порядке прыгуньи в длину Дарьи Клишиной.

Осенью IAAF подтвердила, что допустит в зимнем сезоне российских легкоатлетов к международным стартам при условии выполнения ряда критериев и под нейтральным флагом.

Белый флаг — пока ВФЛА не будет восстановлена

Выступать под флагом Российской федерации легкоатлеты смогут только тогда, когда ВФЛА официально вернется в члены IAAF. "Россия остается отстраненной как член IAAF до тех пор, пока она не получит подтверждения (выполнения) критериев, установленных советом IAAF в 2015 году. И никто из атлетов не может представлять Россию на международном уровне в этот период", — подчеркивается в релизе IAAF.

Вывеска Международной ассоциации легкоатлетических федераций у здания штаб-квартиры организации в Монако. Архивное фото
© AP Photo/ Lionel Cironneau
IAAF предупредила о последствиях аннулирования мировых рекордов
В целом, критерии остались практически прежними, подобные выдвигались и летом для участия в Олимпийских играх. Однако соответствовала им тогда лишь Клишина и информатор WADA Юлия Степанова, которую, однако, МОК не допустил до участия в Играх-2016. Так, например, согласно одному из критериев допуска, "атлеты должны доказать, что они не были непосредственно вовлечены каким-либо способом (сознательно или бессознательно) их национальной федерацией, провалившей попытку адекватной системы защиты и продвижения чистых атлетов".

Разница же заключается в одном из пунктов, который оказался невыполним для абсолютного большинства россиян перед Рио. Так, теперь спортсмен не обязательно должен проходить тестирование вне России, но предусматривается, что "тестирование должно быть частью признанной независимой и полностью соответствующей кодексу WADA программы антидопингового тестирования на достаточно длительный период, чтобы предоставить объективную гарантию целостности".

"Никаких новых принципов не было опубликовано по сравнению с прошлым разом. Но ранее был один нюанс — люди должны были тестироваться не на территории России, а сейчас этого критерия нет. То есть, сейчас критерии более живые и приземленные", — подчеркнул глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин "Р-Спорт".

Дмитрий Шляхтин. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Шляхтин: критерии подачи заявок российскими атлетами стали более адекватные
При этом критериям тестирования будут соответствовать атлеты, входящие в международный пул. В документе поясняется, что в 2016 году IAAF добавила порядка 30 российских спортсменов в международный регистрируемый пул тестирования, доведя общее количество до 50 человек, кто тестировался IAAF или другими независимыми международными агентствами в России и чьи пробы мочи были проанализированы вне РФ. Число россиян в пуле перевалит за 60 человек с 1 января 2017 года.

"Нахождение в международном регистрируемом пуле тестирования и прохождение тестирования другими независимыми агентствами в оговоренный период не означает, что спортсмены автоматически будут признаны допущенными к выступлению на международных соревнованиях в 2017 году, — подчеркивается в релизе. — Будут также другие факторы, которые будет рассматривать антидопинговая панель (DRB). Заявки, сделанные в соответствии с критериями, будут рассмотрены DRB и в случае одобрения спортсмены получат от панели статус нейтральных атлетов и допуск к соревнованиям. Приглашения для допущенных атлетов принять участия в однодневных остаются на усмотрение организаторов турниров".

Штаб-квартира Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в Монте-Карло. Архивное фото
© AP Photo/ Lionel Cironneau
IAAF отказалась предоставить ВФЛА информацию о фигурантах доклада Макларена
Однако на данный момент, по уточнению Шляхтина, реально заявки могут подать около пятидесяти человек.

"У нас есть международный пул тестирования. Вот этот пул и может подавать заявки. Но из них кто-то дисквалифицирован, кто-то не попадает. То есть, реально в пуле около 50 человек сейчас", — отметил Шляхтин.

200 подозреваемых от Макларена

Также IAAF сообщила, что получила от независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена около 200 имен российских легкоатлетов, которых подозревают в нарушении антидопинговых правил.

"IAAF было перенаправлено около 200 фамилий российских атлетов от команды Макларена. IAAF получила доступ к доказательствам и сведениям из доклада и из других источников в отношении спортсменов, которые будут претендовать на статус нейтрального атлета в соответствии с критериями (допуска к международным стартам)", — говорится в пресс-релизе.

При этом международная организация не предоставила никакой информации ВФЛА.

"Мы запросили у IAAF информацию по этому поводу, но они не дали нам ответа. Они сказали, что пока это их внутреннее расследование. Поэтому мы на сегодня не имеем информации о фамилиях", — сказал Шляхтин.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

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