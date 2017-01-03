Подавать индивидуальные заявки в IAAF могут 50 российских легкоатлетов

МОСКВА, 3 янв – Р-Спорт, Василий Конов-мл. Претендовать на одобрение со стороны IAAF индивидуальных заявок на участие в международных стартах могут около 50 российских легкоатлетов, заявил агентству "Р-Спорт" президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

Во вторник IAAF опубликовала принципы подачи заявок на получения россиянами индивидуального допуска до международных соревнований под нейтральным флагом. С 1 января 2017 года число россиян в международном регистрируемом пуле тестирования перевалило за 60 человек.

"У нас есть международный пул тестирования. Вот этот пул и может подавать заявки. Но из них кто-то дисквалифицирован, кто-то не попадает. То есть, реально в пуле около 50 человек сейчас", — сказал Шляхтин по телефону.

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