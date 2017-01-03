IAAF отказалась предоставить ВФЛА информацию о фигурантах доклада Макларена

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) получила отказ от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на запрос относительно фигурантов доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, заявил агентству "Р-Спорт" глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

"Они сказали, что пока это их внутреннее расследование. Поэтому мы на сегодня не имеем информации о фамилиях", — сообщил Шляхтин по телефону.

Во вторник стало известно, что IAAF получила от независимой комиссии WADA под руководством Макларена около 200 имен российских легкоатлетов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.

Российские легкоатлеты, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, пропустили Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро и уже год не выступают на международных соревнованиях из-за того, что IAAF осенью 2015 года временно отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). Поводом для отстранения стали обвинения в нарушениях антидопинговых правил, выдвинутые независимой комиссией WADA.

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