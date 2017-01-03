Шляхтин: критерии подачи заявок российскими атлетами стали более адекватные

МОСКВА, 3 янв – Р-Спорт, Василий Конов-мл. Критерии подачи индивидуальных заявок со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) для российских спортсменов стали более адекватными, заявил агентству "Р-Спорт" глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

Во вторник IAAF опубликовала принципы подачи заявок на получения россиянами индивидуального допуска до международных соревнований под нейтральным флагом. Ранее легкоатлеты РФ подавали индивидуальные заявки для участия в Олимпийских играх, но допущена в итоге была лишь Дарья Клишина.

"Никаких новых принципов не было опубликовано по сравнению с прошлым разом. Но ранее был один нюанс – люди должны были тестироваться не на территории России, а сейчас этого критерия нет. То есть сейчас критерии более живые и приземленными", — сказал Шляхтин по телефону.

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