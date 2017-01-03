IAAF назвала критерии допуска российских атлетов к международным стартам

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российские легкоатлеты не обязаны сдавать допинг-тесты вне территории страны, однако их тестирование должно строго соответствовать кодексу WADA, говорится в пресс-релизе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Во вторник IAAF опубликовала критерии допуска российских атлетов на международные старты под нейтральным флагом.

"Тестирование должно быть частью признанной независимой и полностью соответствующей кодексу WADA программы антидопингового тестирования на достаточно длительный период, чтобы предоставить объективную гарантию целостности", — говорится в релизе IAAF.

Заявитель также должен будет доказать, что он не причастен к деятельности национальной федерации, направленной против "систем защиты и стимулирования спортсменов, не принимающих допинг".

На одобрение заявки будут влиять и другие факторы, в том числе контакты заявителя с представителями дисквалифицированной национальной федерации, наличие допинг-проб, находящихся на хранении или проходящих повторный контроль, причастность тренера или врача заявителя к нарушениям антидопинговых правил.

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