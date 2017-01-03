IAAF добавит еще 12 легкоатлетов из России в международный пул тестирования

МОСКВА, 3 янв — Р-Спорт. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) добавит еще 12 российских спортсменов в международный пул тестирования, заявил глава IAAF Себастьян Коу.

Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для российских легкоатлетов, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на турнирах под нейтральным флагом.

"Мы договорились добавить еще 12 атлетов с этого месяца в международный регистрируемый пул тестирования", — сказал Коу, чьи слова приводятся в пресс-релизе IAAF.

Также в документе поясняется, что в 2016 году IAAF добавила порядка 30 российских спортсменов в международный регистрируемый пул тестирования, доведя общее количество до 50 человек, кто тестировался IAAF или другими независимыми международными агентствами в России и чьи пробы мочи были проанализированы вне РФ. Число россиян в пуле перевалит за 60 человек с 1 января 2017 года.

"Нахождение в международном регистрируемом пуле тестирования и прохождение тестирования другими независимыми агентствами в оговоренный период не означает, что спортсмены автоматически будут признаны допущенными к выступлению на международных соревнованиях в 2017 году, — подчеркивается в релизе. — Будут также другие факторы, которые будет рассматривать антидопинговая панель (DRB). Заявки, сделанные в соответствии с критериями, будут рассмотрены DRB и в случае одобрения спортсмены получат от панели статус нейтральных атлетов и допуск к соревнованиям. Приглашения для допущенных атлетов принять участия в однодневных остаются на усмотрение организаторов турниров".

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