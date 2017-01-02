Сборная России вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Хоккеисты сборной России обыграли сборную Дании в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира со счетом 4:0, сообщает "Р-Спорт".

Дублем в составе победителей отметился Кирилл Капризов. Также в составе сборной России отличились Александр Полунин и Павел Карнаухов. Голкипер россиян Илья Самсонов второй раз на турнире оставил свои ворота в неприкосновенности.

Соперник российской дружины в полуфинале определится по итогам матча между США и Швейцарией. Матч состоится четвертого января.

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