Ушел из жизни чемпион Европы по футболу Виктор Царев

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Виктор Царев, советский футболист, тренер, ставший чемпионом Европы в 1960 году во Франции, ушел из жизни в возрасте 85 лет, сообщает Р-Спорт со ссылкой на официальный микроблог ФК "Динамо" из Москвы.
Будучи игроком "Динамо", Царев четыре раза выиграл титул чемпиона СССР. Кроме того, он 12 раз выступил за сборную Советского Союза.
За свои заслуги трижды удостаивался места в списке "33-х лучших футболистов страны".
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