Ушел из жизни чемпион Европы по футболу Виктор Царев

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Виктор Царев, советский футболист, тренер, ставший чемпионом Европы в 1960 году во Франции, ушел из жизни в возрасте 85 лет, сообщает Р-Спорт со ссылкой на официальный микроблог ФК "Динамо" из Москвы.

"Сегодня, 2 января, на 86-м году жизни скончался Виктор Царев — один из лучших защитников в истории "Динамо". Соболезнования родным и близким", — передается в сообщении.

Будучи игроком "Динамо", Царев четыре раза выиграл титул чемпиона СССР. Кроме того, он 12 раз выступил за сборную Советского Союза.

За свои заслуги трижды удостаивался места в списке "33-х лучших футболистов страны".

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