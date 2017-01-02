Команда "КАМАЗ-мастер" стартует на ралли-рейде "Дакар"-2017

МОСКВА, 2 янв – Р-Спорт, Сергей Смышляев. Очередной ралли-рейд "Дакар" стартует в понедельник в Парагвае, и российская команда "КАМАЗ-мастер" постарается вернуть себе титул, утраченный в прошлом году.

"Дакар"-2017 пройдет 2-14 января по территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Старт состоится в Асунсьоне, а финиш – в Буэнос-Айресе. В прошлом году экипаж голландца Жерара де Роя (Iveco) стал победителем в зачете грузовиков.

Для "КАМАЗ-мастер" прошедший год стал не просто сложным, а вылился в настоящее испытание: в июне руководитель команды Владимир Чагин заявил, что инвестор – "Внешэкономбанк" (ВЭБ) – прекратил поддержку, и денег на выступление на "Дакаре" нет. К счастью, банк ВТБ, выступающий генеральным спонсором раллийной команды "КАМАЗ-мастер", финансирование продолжал на прежнем уровне, нашлись и новые партнеры, поэтому проблемы удалось решить еще до старта "Шелкового пути".

"Шелковый путь" стал отличной проверкой на прочность, а многие эксперты отметили, что ралли, стартовавшее в Москве и финишировавшее в Пекине, по всем параметрам составляет отличную конкуренцию заокеанскому конкуренту.

Состав на "Дакар"-2017 был объявлен в октябре, преподнеся свои сюрпризы. В Латинскую Америку в составе "КАМАЗ-мастер" отправились экипажи Эдуарда Николаева, Айрата Мардеева, Дмитрия Сотникова и Антона Шибалова, а вот чемпион "Дакара"-2014 Андрей Каргинов поехал на Africa Eco Race. В то же время Чагин в интервью агентству "Р-Спорт" отметил, что этот ход ни в коем случае не является для Каргинова шагом назад.

"Я неоднократно участвовал в классическом "Дакаре", который проходил на африканском континенте. Очень интересные трассы, нисколько не легче, чем в Южной Америке. Мы видим, как многие команды едут один сезон в Латинскую Америку, а другой – в Африку, чтобы набираться опыта, вносить разнообразие. Вижу в этом только положительный эффект. Стараемся, чтобы все наши экипажи имели подготовку одинакового уровня. И такая смена экипажей для участия в двух проектах – это повышения уровня подготовки и пилотирования", — заявил Чагин.

К сожалению, болельщики на предстоящем "Дакаре" так и не увидят новую капотную версию грузовика, за рулем которого на "Шелковом пути" выступал Николаев. Причин на это много, но основная заключается в вышеупомянутых финансовых проблемах.

"В капотной версии должен устанавливаться рядный шестицилиндровый двигатель, а в "бескапотниках" мы используем восьмицилиндровый V-образный Liebherr уже отработанной конструкции. Рядной "шестерки" у нас пока своей нет. Разрабатываем этот двигатель сейчас. Но пока нет своего двигателя, нет программ по полноценной эксплуатации этого мотора. Тот двигатель, который мы использовали на "капотнике" на "Шелковом пути", был позаимствован в аренду у чешской команды", — рассказал Чагин.

К сожалению, не будет на "Дакаре" и одного из самых успешных российских пилотов в категории легковых автомобилей – Владимира Васильева, сделавшего в этом году ставку на африканскую гонку, поэтому единственным представителем России в этой категории будет Сергей Шихотаров на Toyota.

В категории квадроциклов можно будет поболеть за екатеринбуржца Сергея Карякина, настроенного на предстоящую гонку очень серьезно. "Не хочу, чтобы это был очередной "Дакар". Уже пора побеждать. Знаю, что я этого достоин. Уверен, что у меня есть все возможности, чтобы показать лучший результат. Если сравнивать с прошлым годом, то конкуренция чуть ниже, потому что нет братьев Патронелли. А так, все лидеры в гонке", — заявил Карякин по телефону.

Учитывая отсутствие Маркоса и Алехандро Патронелли, шансы Карякина и впрямь выглядят очень даже неплохо. В категории мотоциклов Россия будет представлена Александром Иванютиным, а вот его партнер по команде Анастасия Нифонтова из списка участников была исключена. В ее допинг-пробе от 3 октября, как заключили специалисты кельнской антидопинговой лаборатории, были найдены следы мельдония.

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