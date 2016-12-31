Карлсен досрочно покинул церемонию награждения победителей ЧМ по блицу

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Норвежский шахматист Магнус Карлсен сбежал с церемонии награждения призеров чемпионата мира по блицу, победителем которого стал россиянин Сергей Карякин.

Во время фотосессии норвежец демонстративно махнул рукой и спешно покинул церемонию.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин стал чемпионом мира по блиц-шахматам, опередив норвежца по дополнительным показателям. Оба шахматиста набрали по 16,5 очка, однако Карякин получил титул из-за победы в очной встрече.

В ноябре Карякин боролся с Карлсеном за звание чемпиона мира по классическим шахматам. Россиянин уступил норвежцу на тай-брейке (1:3).