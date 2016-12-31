Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал молодежного чемпионата мира

МОСКВА, 31 дек — Р-Спорт. Сборная России по хоккею вышла в 1/4 финала молодежного чемпионата мира в Канаде благодаря победе сборной Словакии над командой Латвии в матче группового этапа.

В пятницу словаки одержали победу над латвийцами со счетом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1). В составе победителей шайбы забросили Филип Лестан (9-я минута), Роман Милош (39), Андрей Гатала (41) и Марек Слобода (46). У латвийцев отличились Карлис Чуксте (4) и Филипс Бунцис (54).

Благодаря данному результату сборная России (1 победа и 2 поражения) не опустится ниже четвертого места в группе B и сыграет в 1/4 финала турнира. В заключительном для себя матче группового этапа россияне в субботу сыграют с командой Словакии (1 победа и 2 поражения).

Сборная Латвии, проиграв все четыре встречи на групповом этапе, в матчах за выживание в элитном дивизионе сыграет с командой Финляндии.

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