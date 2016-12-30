Допинговая комиссия FIS отклонила апелляции шести российских лыжников

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Допинговая комиссия Международной федерации лыжного спорта (FIS) оставила в силе временное отстранение от соревнований шести российских лыжников, сообщается на официальном сайте федерации.
Ранее FIS отстранила от международных турниров российских лыжников Евгения Белова, Юлию Иванову, Александра Легкова, Евгению Шаповалову, Алексея Петухова и Максима Вылегжанина. Поводом для этого стал доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена о ситуации с допингом на Олимпиаде-2014 в Сочи.
Федерация лыжных гонок России сообщала, что расследование, начатое в отношении шести лыжников, касается механических повреждений пробирок с допинг-пробами.
Из-за решения FIS Белов, Легков и Шаповалов пропустят многодневную гонку "Тур де Ски", которая начинается в субботу.
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