Допинговая комиссия FIS отклонила апелляции шести российских лыжников

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Допинговая комиссия Международной федерации лыжного спорта (FIS) оставила в силе временное отстранение от соревнований шести российских лыжников, сообщается на официальном сайте федерации.

Отмечается, что члены комиссии изучили письменные объяснения лыжников и ответ FIS, после чего приняли единогласное решение отклонить апелляции спортсменов. О причинах, которыми руководствовалась комиссия, россиянам сообщат в установленном порядке.

Ранее FIS отстранила от международных турниров российских лыжников Евгения Белова, Юлию Иванову, Александра Легкова, Евгению Шаповалову, Алексея Петухова и Максима Вылегжанина. Поводом для этого стал доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена о ситуации с допингом на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Федерация лыжных гонок России сообщала, что расследование, начатое в отношении шести лыжников, касается механических повреждений пробирок с допинг-пробами.

Из-за решения FIS Белов, Легков и Шаповалов пропустят многодневную гонку "Тур де Ски", которая начинается в субботу.

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