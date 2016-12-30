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Спорт

Допинговая комиссия FIS отклонила апелляции шести российских лыжников

16:5430.12.2016
(обновлено: 17:07 30.12.2016)
5911570
Лыжные гонки. Архивное фото
© РИА Новости. Константин Чалабов
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Допинговая комиссия Международной федерации лыжного спорта (FIS) оставила в силе временное отстранение от соревнований шести российских лыжников, сообщается на официальном сайте федерации.

Биатлонисты на огневом рубеже во время официальной тренировки на первом этапе Кубка мира по биатлону сезона 2015/16 в Эстерсунде, Швеция
© РИА Новости. Константин Чалабов
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Что еще отнимут у России: допинговый скандал в развитии
Отмечается, что члены комиссии изучили письменные объяснения лыжников и ответ FIS, после чего приняли единогласное решение отклонить апелляции спортсменов. О причинах, которыми руководствовалась комиссия, россиянам сообщат в установленном порядке.

Ранее FIS отстранила от международных турниров российских лыжников Евгения Белова, Юлию Иванову, Александра Легкова, Евгению Шаповалову, Алексея Петухова и Максима Вылегжанина. Поводом для этого стал доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена о ситуации с допингом на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Федерация лыжных гонок России сообщала, что расследование, начатое в отношении шести лыжников, касается механических повреждений пробирок с допинг-пробами.

Из-за решения FIS Белов, Легков и Шаповалов пропустят многодневную гонку "Тур де Ски", которая начинается в субботу.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

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Спорт
Обсуждение
4 пользователя оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • ls macdel
    Если учесть, что в комиссии было кому повреждать пробирки, чему удивляться?
    19:09
    30.12.2016
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  • evsivns
    Фирма производитель признала, что их ёмкости для хранения проб, произведенные до такой - то даты могут быть вскрыты. Совершенно неважно, со следами или же без оных. Это подрывает веру в достоверность всех проб спортсменов. Совершенно логично признать, что они или все "чистые" ли все "грязные". И на этом тема должна быть закрыта и начат новый отсчёт. Господа спортивные юристы и чиновники, разъясните нам, почему не так.
    19:04
    30.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • evsivns
    Фирма производитель признала, что их ёмкости для хранения проб, произведенные до такой - то даты могут быть вскрыты. Совершенно неважно, со следами или же без оных. Это подрывает веру в достоверность всех проб спортсменов. Совершенно логично признать, что они или все "чистые" ли все "грязные". И на этом тема должна быть закрыта и начат новый отсчёт. Господа спортивные юристы и чиновники, разъясните нам, почему не так.
    19:04
    30.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • ls macdel
    Если учесть, что в комиссии было кому повреждать пробирки, чему удивляться?
    19:09
    30.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Сергей Цедрик в ответ пользователю evsivns(показатьскрыть)
    evsivns, а зачем спорить, доказывать? Наш президент подаёт пример всепрощения, высылают послов...мы выше этого, мы не будем. Украина чего только не делает против России...молчим. Так же и с спортсменами, грязью обливают со всех сторон, а мы только утираемся...либо действительно с употреблением допинга всё плохо, либо наши юристы ничего не могут сделать, ввиду своей некомпетентности.
    20:07
    30.12.2016
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  • dvorsonar в ответ пользователю evsivns(показатьскрыть)
    evsivns, И эта дата 1857год
    20:31
    31.12.2016
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  • dvorsonar
    Что мы имеем?Преступник, который возил допинг из Канады и США и через свою сестру продавал его спортсменам гарантируя, что скроет их положительные пробы говорит Маклорену, что сотрудник ФСБ через дырку в стене менял пробы по указанию Путина.И на основании этого часть нашей сборной и всю параолимпийскую отстраняют от соревнований, потому что ВАДА гарантирует , что во второй части доклада будут доказательства того , что руководство страны организовало систему применения допинга.Все ждут вторую часть.А там переписка по интернету этого же преступника с неким человеком по кличке Велик.В этой переписке Родченков пишет о соревнованиях районного масштаба, что там применялся допинг , а один спортсмен по биатлону выиграл 18 секунд в биатлоне сделав 4 промаха.И далее он говорит, что надо бы об этом сказать ЛВ.На основании этого делается вывод , что это происходит во всей стране , а ЛВ- это Мутко.Дальше - больше .На основании того, что на баночке с мочей имеется царапина наших биатлонистов отстраняют от соревнований.Но ведь баночка то была у спортсмена только когда он писал, а дальше она была в руках допинг офицера.И почему-то отстраняют спортсмена от соревнований , а не допинг офицера от работы!Родченков был сотрудником ВАДА и после того как он сознался , что подменял пробы ,не отстраняют руководство ВАДА, так как только с их ведома можно было это делать.А если они этого не знали, то они дураки.В обоих случаях им не место в руководстве международной организации!
    20:57
    31.12.2016
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