Шнайдер: пока нет официальных бумаг от WADA, скелетонисты невиновны

МОСКВА, 30 дек — Р-Спорт, Елена Соболь. Пока не будет официальных бумаг от Всемирного антидопингового агентства (WADA), отстраненные российские скелетонисты невиновны, заявил агентству "Р-Спорт" экс-тренер сборной России немецкий специалист Вилли Шнайдер.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) в пятницу отстранила четырех действующих российских скелетонистов — по данным источника "Р-Спорт" , это Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова и Ольга Потылицына, а также уже завершивший карьеру Сергей Чудинов, — в связи с расследованием МОК.

"Для меня это новость, я только что узнал, успел зайти на сайт IBSF и прочитать пресс-релиз. Это очень печально слышать. Я абсолютно (уверен в отсутствии допинга в команде в период подготовки). Клянусь, у меня нет никаких идей о том, что это может быть. Пока у меня нет официальных бумаг из WADA, для меня все они невиновны", — сказал Шнайдер по телефону.

"Конечно, я надеюсь, что это ошибка! Мы посмотрим, когда будут готовые доказательства, официальные заявления. Пока для меня это наподобие слухов, ничего не ясно толком", — добавил специалист.

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