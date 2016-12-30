IBSF отстранила от соревнований четырех российских скелетонистов

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила четырех российских спортсменов от соревнований; причиной стало расследование МОК. Об этом сообщается на официальном сайте IBSF.

Дисциплинарные дела в отношении 28 россиян были открыты 23 декабря. Это произошло после публикации второй части доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о допинге во время Олимпиады-2014 в Сочи.

"IBSF в соответствии с антидопинговыми правилами организации временно отстраняет четырех российских скелетонистов по состоянию на 30 декабря 2016 года", — говорится в сообщении.

​Отмечается, что о случившемся сообщили самим спортсменам и Федерации бобслея России.

В IBSF добавили, что не будут называть имена отстраненных скелетонистов до завершения разбирательства.

Всего в российскую сборную по скелетону на Олимпиаде 2014 года входили шесть человек. Двое из них стали медалистами: Александр Третьяков завоевал золото, а Елена Никитина — бронзу. Кроме них, в команде были Ольга Потылицына, Мария Орлова, Сергей Чудинов, Никита Трегубов.

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