IBSF отстранила от соревнований четырех российских скелетонистов

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила четырех российских спортсменов от соревнований; причиной стало расследование МОК. Об этом сообщается на официальном сайте IBSF.
"IBSF в соответствии с антидопинговыми правилами организации временно отстраняет четырех российских скелетонистов по состоянию на 30 декабря 2016 года", — говорится в сообщении.
Отмечается, что о случившемся сообщили самим спортсменам и Федерации бобслея России.
В IBSF добавили, что не будут называть имена отстраненных скелетонистов до завершения разбирательства.
Всего в российскую сборную по скелетону на Олимпиаде 2014 года входили шесть человек. Двое из них стали медалистами: Александр Третьяков завоевал золото, а Елена Никитина — бронзу. Кроме них, в команде были Ольга Потылицына, Мария Орлова, Сергей Чудинов, Никита Трегубов.
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