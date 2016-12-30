Сергей Семак стал главным тренером "Уфы"

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Сергей Семак назначен на пост главного тренера футбольного клуба "Уфа", сообщает агентство "Р-Спорт".

Во время своей карьеры Игрока Семак выступал за ЦСКА, казанский "Рубин" и "Зенит" из Санкт-Петербурга. В его копилке пять титулов чемпиона России. Кроме того, он был капитаном сборной на чемпионате Европы 2008 года, когда россияне стали бронзовыми призерами.

После завершения карьеры Семак вошел в штаб "Зенита". В марте 2014 года он в течение двух игр был исполняющим обязанности главного тренера, а осенью 2015-го руководил командой после дисквалификации португальца Андре Виллаш-Боаша.

В 2014-2016 годах Сергей Семак также был ассистентом главного тренера сборной России. После Евро-2016 он считался одним из претендентов на пост наставника, однако национальную команду в итоге возглавил Станислав Черчесов.

Место главного тренера "Уфы" стало вакантным в середине декабря после отставки Виктора Гончаренко, который перешел в ЦСКА.

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