Овечкину пришлось лезть через забор, чтобы попасть на матч

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российскому форварду "Вашингтон Кэпиталс" Александру Овечкину пришлось перелезать через забор, чтобы выйти из дома. Соответствующее видео спортсмен разместил на своей странице в Instagram.
Сегодня "Вашингтон Кэпиталс" дома играет против "Нью-Джерси".
Александр Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. Он стал первым россиянином, который смог забить 500 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В составе сборной России хоккеист трижды становился чемпионом мира — в 2008, 2012 и 2014 годах.