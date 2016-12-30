Овечкину пришлось лезть через забор, чтобы попасть на матч

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российскому форварду "Вашингтон Кэпиталс" Александру Овечкину пришлось перелезать через забор, чтобы выйти из дома. Соответствующее видео спортсмен разместил на своей странице в Instagram.

Видео опубликовано Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) Дек 29 2016 в 1:02 PST

Хоккеист написал, что дома отключили свет, поэтому ворота не работали. Помог Овечкину его одноклубник, нападающий Евгений Кузнецов.

Сегодня "Вашингтон Кэпиталс" дома играет против "Нью-Джерси".

Александр Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. Он стал первым россиянином, который смог забить 500 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В составе сборной России хоккеист трижды становился чемпионом мира — в 2008, 2012 и 2014 годах.