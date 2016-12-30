Российские хоккеисты проиграли американцам в матче молодежного ЧМ

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Молодежная сборная России по хоккею (игроки не старше 20 лет) проиграла команде США в матче чемпионата мира, который проходит в Канаде. Об этом сообщает агентство "Р-Спорт".

Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу американцев. В составе сборной США шайбы забросили Клэйтон Келлер (на 5-й минуте), Колин Уайт (25) и Трой Терри (32). У россиян отличились Кирилл Ураков (12) и Кирилл Капризов (38).

"После первого периода шла равная игра, борьба — то они имели преимущество, то мы. Но соперник использовал моменты, а мы нет", — рассказал после игры главный тренер российской команды Валерий Брагин, слова которого цитирует сайт Федерации хоккея России.

Это поражение стало вторым для россиян на турнире. Ранее они уступили канадцам со счетом 3:5 и разгромили латвийцев (9:1).

Следующий матч российская команда проведет 31 декабря против сборной Словакии.

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