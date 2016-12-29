Ростехнадзор выдал положительное заключение по "Зенит-Арене"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Северо-западное управление Ростехнадзора выдало заключение, согласно которому стадион "Зенит-Арена" в Санкт-Петербурге соответствует всем требованиям технических регламентов и проектной документации, сообщили в ведомстве.

Новый стадион на Крестовском острове начали строить для "Зенита" в 2007 году. После того, как стало известно, что Россия примет чемпионат мира 2018 года, проект отправили на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности.

В сообщении Ростехнадзора говорится, что в рамках проверки работ первого этапа специалисты изучили все строительные конструкции, системы инженерно-технического обеспечения и безопасности. В 2017 году ведомство продолжит контролировать работы по адаптации арены к требованиям ФИФА.

Во вторник аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина сообщил, что городской комитет по строительству проводит приемку "Зенит-Арены". Сейчас общестроительные работы на объекте завершены, стадион будет полностью готов в первой половине 2017 года.

На прошлой неделе власти города и компания "Метрострой" заключили дополнительный контракт на 952 миллиона рублей, связанный с сооружением новой спортивной арены. Сроки его исполнения — 31 марта 2017 года — обусловлены поставками отдельных видов оборудования системы обеспечения безопасности и контроля доступа, которые составляют до трех месяцев.

В июле аппарат Албина сообщил о расторжении контрактов с ООО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой-СПб" и АО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой". Новым подрядчиком власти выбрали компанию "Метрострой", которая должна завершить строительство стадиона и благоустроить территорию вокруг арены.

Планируется, что первый матч на новом стадионе пройдет 23 апреля, когда сыграют "Зенит" и екатеринбургский "Урал". После этого арена примет еще несколько тестовых игр перед летним Кубком конфедераций.

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