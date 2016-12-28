Теннисистка Ана Иванович завершила карьеру

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Экс-первая ракетка мира сербская теннисистка Ана Иванович объявила о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщает "Р-Спорт".

29-летняя спортсменка записала видеообращение к своим болельщикам в соцсети Facebook, в котором поведала о своих планах. В сентябре теннисистка досрочно завершила сезон из-за рецидивов травмы запястья и необходимости операции на пальце ноги. Тогда она заявила, что из-за травмы не сможет играть в полную силу.

© AP Photo/ Luigi Costantini Свадьба футболиста Бастиана Швайнштайгера и теннисистки Аны Иванович

"Я мечтала стать теннисисткой с пяти лет, и мне это удалось. Я была первой ракеткой мира, выигрывала "Ролан Гаррос", выиграла 15 турниров WTA, сыграла столько запоминающихся матчей. Довольно неплохо для девчонки из Сербии", – сказала Иванович.

Спортсменка подчеркнула, что это решение далось ей непросто. По ее словам, в последнее время ее преследуют травмы, из-за которых она не может выступать в полную силу. Поэтому, Иванович отметила, пора "двигаться дальше".

"Я стану послом спорта и здорового образа жизни, также хотела бы попробовать себя в бизнесе, в области красоты и моды. Также у меня будет больше времени для своей работы в UNICEF", – рассказал Иванович.