В ОКР назвали "фейком" статью NYT о "системе допинга" в России

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Статья издания New York Times, озаглавленная "Россияне больше не оспаривают олимпийскую операцию по допингу", является журналистским фейком, заявил агентству "Р-Спорт" член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
Поздняков отметил, что заголовок текста не соответствует содержанию, а приведенные цитаты вырваны из контекста общей беседы.
"Поэтому я назвал бы статью журналистским фейком, вбросом, который не способствует решению проблемы, которая стоит не только в России — борьба с допингом, — но и во всех видах спорта во всем мире", — сказал он.
После публикации Кремль в очередной раз категорически опроверг причастность государства к возможному употреблению допинга российскими спортсменами. Как отметила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова, Россия не отрицала, что в стране есть отдельные случае применения допинга спортсменами, но никакой допинговой госпрограммы не существует.