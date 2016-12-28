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Спорт

В ОКР назвали "фейком" статью NYT о "системе допинга" в России

Тема:
Допинг-скандал в российском спорте (759)
17:2028.12.2016
(обновлено: 18:48 28.12.2016)
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Станислав Поздняков. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Натрускин
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Статья издания New York Times, озаглавленная "Россияне больше не оспаривают олимпийскую операцию по допингу", является журналистским фейком, заявил агентству "Р-Спорт" член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Олимпийская чемпионка Светлана Журова. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Журова прокомментировала публикацию NYT о "допинговом заговоре" в России
NYT во вторник опубликовала материал, в котором исполняющая обязанности главы РУСАДА Анна Анцелиович якобы подтверждает, что в России существует "институциональный заговор" по применению запрещенных веществ. В ответ на это РУСАДА заявило, что автор статьи вырвал слова Анцелиович из контекста и исказил их смысл.

Поздняков отметил, что заголовок текста не соответствует содержанию, а приведенные цитаты вырваны из контекста общей беседы.

"Поэтому я назвал бы статью журналистским фейком, вбросом, который не способствует решению проблемы, которая стоит не только в России — борьба с допингом, — но и во всех видах спорта во всем мире", — сказал он.

Лаборатория по тестированию на допинг. Архивное фото
© AP Photo/ Alexander Zemlianichenko
В Кремле ответили на статью о "допинговой программе" в России
"Уверен, что профессиональное сообщество оценивает данную статью именно в таком же контексте. И надеюсь, что в будущем наши зарубежные коллеги-журналисты будут более разборчивы, будут более внимательно подходить к публикации подобного рода материалов", — добавил вице-президент ОКР.

После публикации Кремль в очередной раз категорически опроверг причастность государства к возможному употреблению допинга российскими спортсменами. Как отметила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова, Россия не отрицала, что в стране есть отдельные случае применения допинга спортсменами, но никакой допинговой госпрограммы не существует.

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