Анцелиович заявила, что NYT вырвала из контекста ее слова о допинг-системе

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Исполняющая обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович заявила, что газета New York Times вырвала из контекста ее слова о "системе допинга в России", сообщает агентство "Р-Спорт".
Она напомнила, что пока в этой ситуации представлена одна сторона.
"Ну а то, что я была шокирована докладом Макларена, это мои слова. Я думаю, мы им все были шокированы. И я пришла в РУСАДА до (Никиты) Камаева в 2010 году", — написала Анцелиович в комментариях к посту одного из пользователей Facebook.
Она добавила, что делать выводы, которые представлены в статье New York Times выходят за рамки компетенции РУСАДА.
"Свои проблемы в РУСАДА мы признали и пытаемся решить", — заключила Анцелиович.
В Кремле, в свою очередь, категорически опровергли причастность государства к возможному употреблению допинга российскими спортсменами.
Как заявила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова, Россия не отрицала, что в стране есть отдельные случае применения допинга спортсменами, но никакой допинговой госпрограммы не существует.