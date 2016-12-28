Анцелиович заявила, что NYT вырвала из контекста ее слова о допинг-системе

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Исполняющая обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович заявила, что газета New York Times вырвала из контекста ее слова о "системе допинга в России", сообщает агентство "Р-Спорт".

Она уточнила, что дала газете часовое интервью. В нем Анцелиович, в частности, подчеркнула, что говорить об этой ситуации бессмысленно до вынесения решения федерациями и спортивным арбитражным судом.

Она напомнила, что пока в этой ситуации представлена одна сторона.

"Ну а то, что я была шокирована докладом Макларена, это мои слова. Я думаю, мы им все были шокированы. И я пришла в РУСАДА до (Никиты) Камаева в 2010 году", — написала Анцелиович в комментариях к посту одного из пользователей Facebook.

Она добавила, что делать выводы, которые представлены в статье New York Times выходят за рамки компетенции РУСАДА.

"Свои проблемы в РУСАДА мы признали и пытаемся решить", — заключила Анцелиович.

Накануне NYT сообщила, что Россия "впервые признала, что чиновники были задействованы в одном из самых больших заговоров в спортивной истории", связанном с допингом. Издание привело цитату Анцелиович, что "это был институциональный заговор". В ответ РУСАДА выступило с заявлением, что при публикации материала слова и.о. гендиректора организации вырвали из контекста.

В Кремле, в свою очередь, категорически опровергли причастность государства к возможному употреблению допинга российскими спортсменами.

Как заявила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова, Россия не отрицала, что в стране есть отдельные случае применения допинга спортсменами, но никакой допинговой госпрограммы не существует.