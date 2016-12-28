В Кремле ответили на статью о "допинговой программе" в России

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Кремль категорически отвергает причастность государства к возможному употреблению допинга российскими спортсменами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Во вторник американская газета The New York Times сообщила, что "Россия впервые признала, что чиновники были задействованы в одном из самых больших заговоров в спортивной истории", связанном с запрещенными препаратами. Такой вывод NYT сделала из слов исполняющей обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анны Анцелиович. Издание привело ее цитату о том, что "это был институциональный заговор".

"Мы с самого начала естественно отрицали какую-либо причастность государства или государственных ведомств, или служб, или органов к возможному употреблению допинга спортсменами", — сказал Песков журналистам.

"Более того, мы ожидаем результатов расследования. В том числе существуют подозрения в причастности этого гражданина (бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова — ред.), который, собственно, и воспринимается как один из основных источников при озвучивании таких обвинений в наш адрес. Мы это категорически отрицаем", — заявил пресс-секретарь президента.

Он также отметил, что в Кремле не склонны воспринимать публикацию The New York Times как первоисточник. Прежде чем делать выводы, нужно проверить достоверность слов, которые издание приписывает Анцелиович, а также понимать, в каком контексте они были произнесены, сказал пресс-секретарь президента.

В мае NYT опубликовала заявления Родченкова о существовании "допинговой программы" в России, которые позднее легли в основу доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). В июле СК возбудил против Родченкова, бежавшего в США, уголовное дело. По версии следствия, в бытность спортивным функционером он сам распространял запрещенные препараты среди атлетов.