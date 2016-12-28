В Кремле ответили на статью о "допинговой программе" в России

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Кремль категорически отвергает причастность государства к возможному употреблению допинга российскими спортсменами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы с самого начала естественно отрицали какую-либо причастность государства или государственных ведомств, или служб, или органов к возможному употреблению допинга спортсменами", — сказал Песков журналистам.
"Более того, мы ожидаем результатов расследования. В том числе существуют подозрения в причастности этого гражданина (бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова — ред.), который, собственно, и воспринимается как один из основных источников при озвучивании таких обвинений в наш адрес. Мы это категорически отрицаем", — заявил пресс-секретарь президента.
В мае NYT опубликовала заявления Родченкова о существовании "допинговой программы" в России, которые позднее легли в основу доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). В июле СК возбудил против Родченкова, бежавшего в США, уголовное дело. По версии следствия, в бытность спортивным функционером он сам распространял запрещенные препараты среди атлетов.