Журова прокомментировала публикацию NYT о "допинговом заговоре" в России

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Россия не отрицала, что в стране есть отдельные случае применения допинга спортсменами, но никакой допинговой госпрограммы не существует, прокомментировала депутат Госдумы от "Единой России", олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова публикацию издания The New York Times.
"Мы не отрицаем, что было (употребление запрещенных препаратов – ред.). Мы подтверждаем, что есть какое-то количество людей, которые использовали допинг, но то, что есть какая-то государственная программа… Это схема: тренер, спортсмен, врач, их индивидуальное решение — и никакой госпрограммы, конечно, нет", — заявила Журова РИА Новости.
"Я не знаю, какая может быть программа. Путь тогда мне расскажут, как ее защитить в бюджете: если программа государственная, то она прописывается в бюджете, но у спорта нет закрытого бюджета", — добавила она.
Российская сторона опровергала эти обвинения и отмечала, что в документе не содержится доказательств. При этом доклад построен на показаниях бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, против которого возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в бытность спортивным функционером он сам распространял запрещенные препараты среди атлетов.