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Спорт

Журова прокомментировала публикацию NYT о "допинговом заговоре" в России

Тема:
Допинг-скандал в российском спорте (759)
11:2728.12.2016
(обновлено: 15:25 28.12.2016)
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Олимпийская чемпионка Светлана Журова. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Россия не отрицала, что в стране есть отдельные случае применения допинга спортсменами, но никакой допинговой госпрограммы не существует, прокомментировала депутат Госдумы от "Единой России", олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова публикацию издания The New York Times.

Заседание Независимой общественной антидопинговой комиссии. 30 ноября 2016
© РИА Новости. Илья Питалев
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Спортсмены рассказали СК, что Родченков склонял их к применению допинга
Газета во вторник сообщила, что "Россия впервые признала, что чиновники были задействованы в одном из самых больших заговоров в спортивной истории", касающемся действий с запрещенными препаратами. Такой вывод NYT сделала из слов исполняющей обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анны Анцелиович. Издание привело ее цитату о том, что "это был институциональный заговор".

"Мы не отрицаем, что было (употребление запрещенных препаратов – ред.). Мы подтверждаем, что есть какое-то количество людей, которые использовали допинг, но то, что есть какая-то государственная программа… Это схема: тренер, спортсмен, врач, их индивидуальное решение — и никакой госпрограммы, конечно, нет", — заявила Журова РИА Новости.

"Я не знаю, какая может быть программа. Путь тогда мне расскажут, как ее защитить в бюджете: если программа государственная, то она прописывается в бюджете, но у спорта нет закрытого бюджета", — добавила она.

Биатлонисты на огневом рубеже во время официальной тренировки на первом этапе Кубка мира по биатлону сезона 2015/16 в Эстерсунде, Швеция
© РИА Новости. Константин Чалабов
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Что еще отнимут у России: допинговый скандал в развитии
В декабре независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) опубликовала вторую часть доклада о ситуации с допингом в России. Глава WADA Крэйг Риди заявил, что доклад Ричарда Макларена подтверждает существование государственной системы по сокрытию применения допинга спортсменами.

Российская сторона опровергала эти обвинения и отмечала, что в документе не содержится доказательств. При этом доклад построен на показаниях бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, против которого возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в бытность спортивным функционером он сам распространял запрещенные препараты среди атлетов.

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Спорт
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