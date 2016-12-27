В подмосковном Новогорске стартует чемпионат России по шорт-треку

МОСКВА, 27 дек – Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Чемпионат России по шорт-треку в многоборье стартует в подмосковном учебно-тренировочном центре "Новогорск" и станет отборочным турниром на попадание в состав национальной сборной на чемпионат Европы.

Соревнования пройдут в Новогорске 27-29 декабря. Чемпионат Европы состоится 13-15 января в итальянском Турине.

Ан и Елистратов — фавориты, Мигунов не приехал

Мужская сборная России на сей раз соберется на национальном чемпионате практически в полном составе, включая шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана и олимпийских чемпионов в эстафете Семена Елистратова, Владимира Григорьева и Руслана Захарова.

Не будет члена олимпийской сборной, а впоследствии лучшего спринтера Кубка мира двух последних сезонов Дмитрия Мигунова из-за невключения его в состав команды, готовящейся в рамках централизованной подготовки под руководством главного тренера Андрея Максимова. Мигунов тем временем работает в Польше с экс-рулевым россиян Себастьяном Кросом. "Дима не примет участия в чемпионате России, так как он много пропустил и ему необходимо набрать форму", — сказал Крос, согласившись, что таким образом не может идти и речи о выступлении спортсмена на чемпионатах Европы и мира.

Фаворитами чемпионата как в борьбе за титул в многоборье, так и на отдельных дистанциях являются Ан и Елистратов. Оба находятся в форме благодаря регулярному участию в этапах Кубка мира, правда, оба пока не побеждали на Кубке мира в сезоне.

За четыре этапа (на каждом по четыре индивидуальные дистанции) Ан дважды стал бронзовым призером на дистанции 500 метров, Елистратов шесть раз оказывался на пьедестале (четырежды на 1500 м и по разу на 500 и 1000 м).

Однако сам абсолютный чемпион Европы не склонен драматизировать ситуацию. "Все сразу хотят первого места! Много кто мне уже сказал: "Надо первое место". Надо, согласен. Но постепенно, помаленьку. Нормально все идет, я посмотрел, к чему ребята из других стран готовы, к чему я сам. Ничего сверхъестественного не увидел", — сказал Елистратов, подчеркнув, что главные старты предстоят ему на чемпионатах Европы и мира, а не на этапах Кубка мира.

Ан выступит на фоне слухов

Ан готовится к чемпионату под неприятным впечатлением от слухов, связанных с докладом главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена относительно расследований факта возможных антидопинговых нарушений во время Олимпийских игр в Сочи. Имя Ана не значится в открытых документах, но ряд СМИ предположил, что лидер сборной России по шорт-треку является фигурантом в этом деле. Спортсмен заявил, что всегда соблюдал антидопинговый кодекс, и призвал Международный союз конькобежцев (ISU) сообщить, имеется ли упоминание о нем в докладе.

В соревнованиях женщин главным претендентом на победу выглядит Екатерина Константинова, практически на равных соперничающая сейчас с двукратной чемпионкой Европы Софьей Просвирновой, которая не выступит в Новогорске из-за восстановления после старой травмы ноги. "К чемпионату Европы она должна быть готова", — сообщила "Р-Спорт" начальник национальной команды Анна Максименко. Продолжит восстановление после пореза спины, полученного на китайско-российских юношеских зимних играх, и Елизавета Кузнецова. Выйдут же на лед в числе прочих чемпионки Европы Татьяна Бородулина и Евгения Захарова.

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