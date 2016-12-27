США
27.1227 декабря17:09МСК
USD60.86-0.05
EUR63.57-0.16
Проекты
 
США
Сменить фон
Спорт

В подмосковном Новогорске стартует чемпионат России по шорт-треку

02:2527.12.2016
(обновлено: 02:27 27.12.2016)
02170
Виктор Ан (Россия). Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Песня
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 27 дек – Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Чемпионат России по шорт-треку в многоборье стартует в подмосковном учебно-тренировочном центре "Новогорск" и станет отборочным турниром на попадание в состав национальной сборной на чемпионат Европы.

Соревнования пройдут в Новогорске 27-29 декабря. Чемпионат Европы состоится 13-15 января в итальянском Турине.

Ан и Елистратов — фавориты, Мигунов не приехал

Мужская сборная России на сей раз соберется на национальном чемпионате практически в полном составе, включая шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана и олимпийских чемпионов в эстафете Семена Елистратова, Владимира Григорьева и Руслана Захарова.

Не будет члена олимпийской сборной, а впоследствии лучшего спринтера Кубка мира двух последних сезонов Дмитрия Мигунова из-за невключения его в состав команды, готовящейся в рамках централизованной подготовки под руководством главного тренера Андрея Максимова. Мигунов тем временем работает в Польше с экс-рулевым россиян Себастьяном Кросом. "Дима не примет участия в чемпионате России, так как он много пропустил и ему необходимо набрать форму", — сказал Крос, согласившись, что таким образом не может идти и речи о выступлении спортсмена на чемпионатах Европы и мира.

Фаворитами чемпионата как в борьбе за титул в многоборье, так и на отдельных дистанциях являются Ан и Елистратов. Оба находятся в форме благодаря регулярному участию в этапах Кубка мира, правда, оба пока не побеждали на Кубке мира в сезоне.

За четыре этапа (на каждом по четыре индивидуальные дистанции) Ан дважды стал бронзовым призером на дистанции 500 метров, Елистратов шесть раз оказывался на пьедестале (четырежды на 1500 м и по разу на 500 и 1000 м).

Однако сам абсолютный чемпион Европы не склонен драматизировать ситуацию. "Все сразу хотят первого места! Много кто мне уже сказал: "Надо первое место". Надо, согласен. Но постепенно, помаленьку. Нормально все идет, я посмотрел, к чему ребята из других стран готовы, к чему я сам. Ничего сверхъестественного не увидел", — сказал Елистратов, подчеркнув, что главные старты предстоят ему на чемпионатах Европы и мира, а не на этапах Кубка мира.

© РИА Новости. Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Семен Елистратов. Архивное фото

Ан выступит на фоне слухов

Ан готовится к чемпионату под неприятным впечатлением от слухов, связанных с докладом главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена относительно расследований факта возможных антидопинговых нарушений во время Олимпийских игр в Сочи. Имя Ана не значится в открытых документах, но ряд СМИ предположил, что лидер сборной России по шорт-треку является фигурантом в этом деле. Спортсмен заявил, что всегда соблюдал антидопинговый кодекс, и призвал Международный союз конькобежцев (ISU) сообщить, имеется ли упоминание о нем в докладе.

В соревнованиях женщин главным претендентом на победу выглядит Екатерина Константинова, практически на равных соперничающая сейчас с двукратной чемпионкой Европы Софьей Просвирновой, которая не выступит в Новогорске из-за восстановления после старой травмы ноги. "К чемпионату Европы она должна быть готова", — сообщила "Р-Спорт" начальник национальной команды Анна Максименко. Продолжит восстановление после пореза спины, полученного на китайско-российских юношеских зимних играх, и Елизавета Кузнецова. Выйдут же на лед в числе прочих чемпионки Европы Татьяна Бородулина и Евгения Захарова.

© РИА Новости. Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Виктор Ан. Архивное фото

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

Комментировать
+
Спорт
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.