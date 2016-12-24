Власенко: скоро будет объявлено о создании Ассоциации водных видов спорта

МОСКВА, 24 дек — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Президент Федерации синхронного плавания России, Российской федерации прыжков в воду и Федерации водного поло России Алексей Власенко заявил, что устав Ассоциации водных видов спорта уже написан, о ее создании будет объявлено на наблюдательном совете Всероссийской федерации плавания.

Власенко в субботу был избран главой Федерации водного поло России.

"Устав уже написан ОКР, он уже есть у (исполняющего обязанности главы набсовета ВФП Дениса) Мантурова, и на наблюдательном совете будет объявлено об этом решении. Ассоциация будет надстройкой своего рода, но федерации сохранят автономию. Прежде всего, общая ассоциация делается для того, чтобы общаться с FINA, которая просила об этом объединении. Кроме этого, это решит вопрос с финансированием с привлечением единого спонсорского пула", — сказал Власенко журналистам.

"Мы встречались с (вице-премьером) Виталием Мутко и (министром спорта) Павлом Колобковым, оба поддержали эту идею. Мы развивали эту идею при поддержке Виталия Леонтьевича Мутко, без него бы ничего не получилось. Очень благодарен ему за эту поддержку. Само объявление будет на набсовете федерации плавания, там же и состоится мое назначение", — добавил Власенко.

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