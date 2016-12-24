Президентом Федерации водного поло России стал Алексей Власенко

МОСКВА, 24 дек — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Алексея Власенко избрали президентом Федерации водного поло России на отчетно-выборной конференции организации, которая состоялась в Москве в субботу.

Власенко был избран единогласно.

Действующий глава федерации Евгений Шаронов накануне снял свою кандидатуру с выборов.

Алексей Власенко отметил, что ставит перед собой задачу вернуть мужскую сборную страны по водному поло на мировой олимп. "Наша команда должна завоевывать олимпийские медали. Мы со своей стороны все для этого сделаем", — сказал он, выступая перед делегатами отчетно-выборочной конференции.

Власенко ранее был переизбран на пост главы Федерации синхронного плавания России и главы Российской федерации прыжков в воду.

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