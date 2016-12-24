Футбольный судья стала автором голевой передачи

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В матче второй немецкой Бундеслиги между командами "Унион Берлин" и "Гройтер Фюрт" был забит курьезный гол, в котором приняла непосредственное участие судья матча. Видео было опубликовано 20 декабря на официальном YouTube-канале Бундеслиги.

Рефери Бибиана Штейнхаус невольно приняла участие в голевой комбинации команды гостей. Попытка защитника "Униона" выбить мяч из своей штрафной не удалась: снаряд попал в судью, а от нее отскочил прямо на ногу нападающему "Гройтер Фюрт", который после рикошета сумел переправить его точно в угол ворот соперника.

Несмотря на все претензии игроков "Униона", судья приняла решение засчитать гол. Встреча завершилась со счетом 1:1.