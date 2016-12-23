Промоутер заявил, что новая допинг-проба Поветкина от 13 декабря чистая

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский заявил, что допинг-проба российского боксера Александра Поветкина от 13 декабря — чистая. Об этом Рябинский написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Промоутер также отметил, что ситуация с отстранением Поветкина от боя с канадцем Бермейном Стиверном напоминает ему о событиях, произошедших в мае 2015 года. Тогда Поветкина отстранили от поединка с американцем Деонтеем Уайлдером из-за обнаружения в его допинг-пробе мельдония. Позднее российского боксера оправдали.

Итак: 15 ноября проба — чисто, 6 декабря- 20 триллионных грамма остарина, 13 декабря- чисто!

Что опять за хрень? Всё, как было с мельдонием — Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 23 декабря 2016 г.

Поветкин 17 декабря в Екатеринбурге должен был встретиться с занимающим второе место в рейтинге канадцем Бермейном Стиверном в поединке за звание временного чемпиона. Однако бой не состоялся: утром в день поединка президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба россиянина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенное вещество остарин.

В результате Поветкин все же провел поединок в Екатеринбурге, однако россиянину пришлось искать нового соперника. Им стал француз Йоанн Дюпуа (пятое место рейтинга). Поединок завершился победой россиянина нокаутом. Бой не имел официального статуса и не повлиял на положение боксеров в рейтинге WBC.