Шаронов снялся с выборов главы Федерации водного поло в пользу Власенко

МОСКВА, 23 дек — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Действующий президент Федерации водного поло России (ФВПР) Евгений Шаронов сообщил агентству "Р-Спорт", что снял свою кандидатуру с выборов в пользу Алексея Власенко.

Ранее свою кандидатуру с выборов снял вице-президент Федерации водного поло Татарстана Ирек Зиннуров. Единственным кандидатом на этот пост теперь является Власенко, уже возглавляющий Федерацию синхронного плавания России и Российскую федерацию прыжков в воду. Отчетно-выборная конференция пройдет в Москве 24 декабря.

"Интересы развития российского водного поло для меня стоят на первом месте, мною принято решение снять свою кандидатуру с выборов президента Федерации водного поло России в пользу Алексея Власенко. Убежден, что он сможет вести успешную работу по развитию водного поло в стране и мире, и сделает все от него зависящее для того, чтобы российские ватерполисты продолжили победные традиции Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и предыдущих Олимпиад", — сообщил Шаронов агентству "Р-Спорт".

"Обращаюсь ко всем делегатам конференции с просьбой поддержать кандидатуру Алексея Власенко в избрании его на должность президента нашей федерации", — добавил Шаронов.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>