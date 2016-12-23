Путин отказался дать оценку деятельности WADA

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не считает себя вправе давать оценку деятельности WADA, это должен сделать Международный олимпийский комитет (МОК).

"По поводу WADA, я не считаю себя вправе давать оценок деятельности WADA, это должен делать Международный олимпийский комитет, но совершенно точно, я уже говорил об этом, что деятельность любого антидопингового агентства, в том числе WADA, должна быть прозрачной, понятной, проверяемой", — заявил Путин на большой пресс-конференции.

Ранее в декабре была опубликована вторая часть доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, в которой утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами или получили выгоду от этого.

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