Родченков превратил применение допинга в личный бизнес, заявил Путин

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Информатор WADA Григорий Родченков превратил применение допинга в личный бизнес, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.
Глава государства отметил, что не может себе представить ситуацию, при которой человек, перемещающий через границу Канады или США запрещенные вещества, мог остаться незамеченным.
"Многие из вас пересекают границу США и Канады, очень строгий контроль. Он постоянно сюда эту дрянь таскал, превратил это в свой бизнес личный, заставлял людей брать и применять. А тех, кто отказывался, скажем, как пловцы, он еще против них придумывал какие-то санкции", — сказал Путин.
Президент добавил, что Родченков покинул Россию, "когда ему хвост прижали, не смогли его посадить просто".
"Удрал и начал там, защищая себя и гарантируя себе место под солнцем, начал там все сливать, имея в виду, что ему там создадут условия для нормальной жизни", — сказал президент.
Американское издание New York Times в мае опубликовало материал с высказываниями экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Бывший чиновник утверждал, что минимум 15 российских медалистов зимней Олимпиады в Сочи были частью "допинговой программы" России, направленной на доминирование на домашних Играх-2014.
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