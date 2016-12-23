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Родченков превратил применение допинга в личный бизнес, заявил Путин

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина (153)
13:0923.12.2016
(обновлено: 14:17 23.12.2016)
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Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Никольский
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Информатор WADA Григорий Родченков превратил применение допинга в личный бизнес, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Никольский
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"Если говорить о тех так называемых информаторах, которые убежали за границу и сдают там все подряд или придумывают уже, хотел бы что сказать: вот я уже не помню фамилию этого гражданина, который удрал и который возглавлял у нас Российское антидопинговое агентство, он же до этого где работал — в Канаде, а потом что он делал — приезжал в Россию, и будучи назначенным на высокую должность, таскал сюда всякую гадость", — сказал Путин.

Глава государства отметил, что не может себе представить ситуацию, при которой человек, перемещающий через границу Канады или США запрещенные вещества, мог остаться незамеченным.

"Многие из вас пересекают границу США и Канады, очень строгий контроль. Он постоянно сюда эту дрянь таскал, превратил это в свой бизнес личный, заставлял людей брать и применять. А тех, кто отказывался, скажем, как пловцы, он еще против них придумывал какие-то санкции", — сказал Путин.

Президент добавил, что Родченков покинул Россию, "когда ему хвост прижали, не смогли его посадить просто".

"Удрал и начал там, защищая себя и гарантируя себе место под солнцем, начал там все сливать, имея в виду, что ему там создадут условия для нормальной жизни", — сказал президент.

Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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"На каком-то этапе создадут, а потом, как любого негодяя, бросят просто, и все. Никому такие не нужны. Что же он здесь не боролся? Меня это наводит на определенные мысли, что его там кто-то и вел, дождались определенного момента и сделали вброс этот", — подчеркнул Путин.

Американское издание New York Times в мае опубликовало материал с высказываниями экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Бывший чиновник утверждал, что минимум 15 российских медалистов зимней Олимпиады в Сочи были частью "допинговой программы" России, направленной на доминирование на домашних Играх-2014.

Острые вопросы, ключевые заявления, фото и видео — в онлайн-репортаже с пресс-конференции Владимира Путина >>

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