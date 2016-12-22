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Спорт

Сами отдали: этап КМ из Тюмени перенесут, IBU продолжит расследование

23:3222.12.2016
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Биатлон. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Тумашов/СБР
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МОСКВА, 22 дек — Р-Спорт, Елена Соболь. Международный союз биатлонистов (IBU) по итогам заседания исполкома организации в четверг объявил, что Союз биатлонистов России (СБР) предложил перенести соревнования сезона-2016/17 из России, а также о продолжении расследования в отношении упомянутых в докладе Макларена биатлонистов, двое из которых были временно отстранены.

Экстренное заседание исполкома IBU прошло в четверг в Мюнхене.

Биатлон. Архивное фото
© РИА Новости. Константин Чалабов
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Союз биатлонистов России отказался от этапа Кубка мира в Тюмени

Во второй части доклада независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, опубликованной 9 декабря, говорилось о том, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на Олимпийских играх в Сочи или получили выгоду от этого. Не прошло и недели, как на основании расследования канадского юриста Россия решением Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) лишилась права проведения чемпионата мира 2017 года, а вскоре в норвежской прессе появились сообщения о том, что IBU получила от WADA список тех, кого Макларен счел подозреваемыми в нарушении антидопинговых правил.

Глава IBU Андерс Бессеберг 15 декабря сообщил, что союз получил от WADA список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. IBU создал рабочую группу, которая в четверг доложила свои выводы исполнительному совету союза, а сборные Норвегии, Великобритании и Чехии заявили о своем намерении бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени (9-12 марта).

Двое отстраненных

В четверг по итогам заседания стало ясно, что один из 31 упомянутого спортсмена никогда не принимал участия в международных стартах, а еще один уже был наказан за упомянутую в докладе положительную пробу. В отношении остальных 29 человек IBU продолжит расследование. При этом в отношении двоих — временно отстраненных, в отношении которых МОК уже начал дисциплинарное расследование — IBU принял ситуацию во внимание и в свою очередь отстранил этих спортсменов.

"Одних подозрений недостаточно для применения санкций, IBU продолжит действовать профессионально, а не только по подозрениям", — подчеркнул Бессеберг, слова которого приводятся в релизе IBU.

Биатлон. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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IBU начал расследование в отношении СБР и 29 российских биатлонистов

При этом он подчеркнул, что фамилии опубликованы не будут. "Мы не будем публиковать фамилии биатлонистов. Согласно Кодексу WADA, мы оповестим самих атлетов и СБР, и это дальше зависит от них, захотят ли они публиковать. Мы не имеем права сообщать фамилии. Есть ли двое отстраненных биатлонистов в действующей сборной — без комментариев", — добавил Бессеберг в беседе с корреспондентом "Р-Спорт".

В свою очередь Союз биатлонистов России подчеркнул, что надеется на быстрое и профессиональное расследование.

"СБР рассчитывает на скорейшее и тщательнейшее разбирательство со стороны IBU относительно информации, содержащейся в докладе комиссии Ричарда Макларена. СБР в этой ситуации будет действовать согласно международному антидопинговому законодательству. При этом фигуранты дел должны быть наказаны только в том случае, если их вина действительно будет доказана", — говорится в заявлении СБР.

Судя по тому, что информации о заменах в составе сборной России не последовало, решение об отстранении не коснулось действующего состава команды. Однако очевидно, что по результатам дальнейших расследований могут быть приняты и другие решения.

Мимо Тюмени

Вторым ключевым решением стала отмена проведения соревнований в России в сезоне-2016/17, которых было запланировано два — этап Кубка мира в Тюмени и юниорский чемпионат мира в Острове. При этом инициатором переноса, как уточняется в заявлении IBU, стала именно российская сторона.

"В сложившихся обстоятельствах СБР считает невозможным проведение в ближайшие месяцы на территории России этапа Кубка мира по биатлону и юниорского чемпионата мира, которые должны были состояться в Тюмени и Острове соответственно. Определение места проведения названных мероприятий остается за IBU. Соревнования должны проходить в атмосфере праздника, а не среди подозрений и кривотолков. Мы надеемся, что уже в самое ближайшее время большой биатлон вернется в Россию", — заявили в СБР.

Такое решение глава IBU оценил как ответственное.

Биатлон. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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В Союзе биатлонистов России прокомментировали отказ от Кубка мира

"Ситуация в России, конечно, сложная, — сказал Бессеберг по телефону. — Она касается не только биатлона, но и спорта в целом. Мы, конечно, сконцентрированы на биатлоне. У меня есть ощущение, что СБР, отдавая нам соревнования, продемонстрировал свою огромную ответственность, желание сконцентрироваться на том, чтобы показать международной биатлонной семье и всем, что они воспринимают ситуацию очень серьезно и делают все возможное. Я это очень ценю".

Решения о том, куда перенесут старты, будут приняты позднее.

"По (юниорскому) чемпионату мира нет спешки, у нас достаточно времени. Пока не знаем, когда будет принято решение о переносе. Что касается этапа Кубка мира, СБР только что его вернул, мы примем решение позже. У нас тоже достаточно времени. В этом нет никакой проблемы, что его вернули. Мы решим немного позднее", — отметил Бессеберг.

При этом вопрос о переносе чемпионата мира 2021 года, который недавно был отдан Тюмени, на исполкоме не поднимался. Ранее сообщалось, что в случае необходимости решение по нему может быть принято на конгрессе IBU в следующем году.

Могло быть и хуже

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов подчеркнул, что решение о переносе российского этапа Кубка мира является большой потерей.

"Я больше всего боялся дисквалификации спортсменов и СБР. То, что перенесут этап Кубка мира, для нас это, безусловно, большая потеря. Спортсменам и тренерам не надо преклонять голову, надо готовиться, выступать и доказывать, возвращать доброе имя", — сказал Тихонов "Р-Спорт" по телефону.

Примерно в это же время стало известно о том, что еще один старт пройдет не в России. Международный союз конькобежцев (ISU) в четверг объявил о переносе из Челябинска заключительного этапа Кубка мира.

Союз конькобежцев России (СКР) и Союз биатлонистов России (СБР) могли подвергнуться более серьезному наказанию со стороны международных федераций, подчеркнул президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

"К сожалению, у конькобежцев отобрали, а биатлонисты сами отдали. Тут это не принципиально, но плохо, что любители спорта не увидят в России этих соревнований. Это точно не поможет развитию спорта, это удар по престижу и имиджу российского спорта. Но нельзя вешать нос, ведь могло быть и хуже. Сейчас надо проанализировать причину, признать ошибки, но не вешать на себя лишний вес. Вступить в переговорный процесс — это очень важно сейчас, но ни в коем случае не оглядываться на вчерашний день. Нужно делать все с чистого листа, перезагрузиться", — сказал Свищев по телефону.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

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