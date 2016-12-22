IBU начал расследование в отношении СБР и 29 российских биатлонистов

МОСКВА, 22 дек — РИА-Новости. Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) решил начать расследование в отношении Союза биатлонистов России, а также 29 спортсменов, упомянутых в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-релиз IBU.

На прошлой неделе Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало IBU список биатлонистов, которые, как утверждается, принимали допинг. Список составлен на основе материалов независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, которая ранее представила вторую часть доклада по ситуации в российском спорте. Российская сторона отмечала, что доклад не содержит никаких доказательств.

Представители нескольких стран, в том числе США и Канады, предложили лишить Россию права проведения ряда биатлонных соревнований, в том числе Чемпионата мира, который должен состояться в Тюмени в 2021 году.

В Союзе биатлонистов России отмечали, что им неизвестны имена спортсменов, которых обсуждает IBU, и заявляли о готовности представить полную информацию по любому атлету.

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