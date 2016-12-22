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Спорт

IBU начал расследование в отношении СБР и 29 российских биатлонистов

21:0322.12.2016
(обновлено: 21:10 22.12.2016)
8794349
Биатлон. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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МОСКВА, 22 дек — РИА-Новости. Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) решил начать расследование в отношении Союза биатлонистов России, а также 29 спортсменов, упомянутых в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-релиз IBU.

Биатлон. Архивное фото
© РИА Новости. Константин Чалабов
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Союз биатлонистов России отказался от этапа Кубка мира в Тюмени

На прошлой неделе Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало IBU список биатлонистов, которые, как утверждается, принимали допинг. Список составлен на основе материалов независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, которая ранее представила вторую часть доклада по ситуации в российском спорте. Российская сторона отмечала, что доклад не содержит никаких доказательств.

Представители нескольких стран, в том числе США и Канады, предложили лишить Россию права проведения ряда биатлонных соревнований, в том числе Чемпионата мира, который должен состояться в Тюмени в 2021 году.

В Союзе биатлонистов России отмечали, что им неизвестны имена спортсменов, которых обсуждает IBU, и заявляли о готовности представить полную информацию по любому атлету.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

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Спорт
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7 пользователей оставили 8 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • rudakovvladi
    29 спортсменов, упомянутых в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.
    Доклад упоминают давно, а ни одной фамилии и фактов к фамилии - ни одной. А соревнования уже отменяют. На каком основании?
    21:42
    22.12.2016
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  • virshych в ответ пользователю rudakovvladi(показатьскрыть)
    rudakovvladi, основание одно - Россия.

    В свете последних событий становится всё печальнее - не осталось у людей ни грамма совести, не осталось ни какого международного права. Во главе всего сидит кучка политиканов, которая решила что они властелины мира и все должны им подчиняться, при этом нарушая все мыслимые и не мыслимые законы, договора, устои складывавшиеся веками. Не понятно чего хочет добиться эта верхушка, но о простых людях они совершенно забыли, последнее подтверждение этого в США на выборах когда выборщики отдали миллионы голосов людей за другого кандидата вопреки волеизъявлению населения тех округов которые они представляли. Так если матрасники со своим населением так поступает что можно говорить про остальных, для них они просто помеха в реализации их планов.
    22:43
    22.12.2016
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  • liev85
    Интересно, я слышал у нас принят закон о борьбе с допингом, не сядут ли наши прославленные во всех смыслах спортсмены, а Поветкин дважды за последнее время попадался, кажется мне пора закон упразднить, а то некого в думу будет протаскивать...
    21:25
    22.12.2016
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  • rudakovvladi
    29 спортсменов, упомянутых в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.
    Доклад упоминают давно, а ни одной фамилии и фактов к фамилии - ни одной. А соревнования уже отменяют. На каком основании?
    21:42
    22.12.2016
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  • a-wdasd в ответ пользователю rudakovvladi(показатьскрыть)
    rudakovvladi, вы можете источники почитать, если их не упоминают в российских сми - читай пропаганде, как и боятся говорить о доказательствах очевидных, это не значит что их нет
    22:25
    22.12.2016
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  • a-wdasd в ответ пользователю liev85(показатьскрыть)
    liev85, это как с ворами из Ядра, и вообще ворующими чиновниками, если они сядут то кто будет работать - читай воровать для более высокопоставленного руководства?
    22:26
    22.12.2016
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  • opel-oleg в ответ пользователю rudakovvladi(показатьскрыть)
    rudakovvladi, Ну отменяют и отменяют. Правильно наши сделали, на упреждение сработали. А ещё, мне очень интересно, как эта шушера, будет в марте по европе снег собирать ...
    22:35
    22.12.2016
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  • virshych в ответ пользователю rudakovvladi(показатьскрыть)
    rudakovvladi, основание одно - Россия.

    В свете последних событий становится всё печальнее - не осталось у людей ни грамма совести, не осталось ни какого международного права. Во главе всего сидит кучка политиканов, которая решила что они властелины мира и все должны им подчиняться, при этом нарушая все мыслимые и не мыслимые законы, договора, устои складывавшиеся веками. Не понятно чего хочет добиться эта верхушка, но о простых людях они совершенно забыли, последнее подтверждение этого в США на выборах когда выборщики отдали миллионы голосов людей за другого кандидата вопреки волеизъявлению населения тех округов которые они представляли. Так если матрасники со своим населением так поступает что можно говорить про остальных, для них они просто помеха в реализации их планов.
    22:43
    22.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • anna_morozova08
    во-первых,
    "В Союзе биатлонистов России отмечали, что им неизвестны имена спортсменов, которых обсуждает IBU, и заявляли о готовности представить полную информацию по любому атлету".
    вопрос: почему Funky Beers может опубликовать список спортсменов, употребляющих допинг и наркотики, а т.н. "агентство" - нет??????
    во-вторых,
    т.н. "независимая" комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена уже давно доказала свою "зависимость"
    вопрос: от кого?
    23:44
    22.12.2016
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  • игорь в ответ пользователю anna_morozova08(показатьскрыть)
    anna_morozova08, официально публиковать нельзя так как любой спортсмен может подать в суд за раскрытие медицинской тайны
    00:03
    23.12.2016
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