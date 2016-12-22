У России отобрали этап Кубка мира по конькобежному спорту

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Международный союз конькобежцев (ISU) перенес из России этап Кубка мира, сообщает nos.nl.

Позднее эту информацию агентству "Р-Спорт" подтвердил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

Причиной такого решения стали рекомендации Международного олимпийского комитета, основанные на докладе комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о применении допинга в России.

По словам трехкратного чемпиона мира Дениса Юскова, на это решение могло повлиять давление общественности.

"Это все очень грустно и очень неожиданно, ведь совсем недавно Ян Дайкема (глава ISU — ред.) давал весьма сдержанные комментарии", — добавил он.

Ранее Кравцов заявил, что российские конькобежцы справятся с эмоциональным прессингом после публикации второй части доклада. Он подчеркнул, что в сборной по конькобежному спорту и шорт-треку никто не принимал допинг.

МОК в начале декабря продлил санкции, касающиеся проведения в России международных спортивных соревнований, "до дальнейшего уведомления". Ограничения были введены после доклада комиссии Макларена.

Финал Кубка мира должен был пройти в Челябинске 10-12 марта. Ранее Международная федерация бобслея и скелетона перенесла чемпионат мира из Сочи в немецкий Кенигзее.