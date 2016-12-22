Бюджет московского футбольного клуба "Динамо" могут сократить на 60%

МОСКВА, 22 дек — Р-Спорт, Артем Калинин. Бюджет московского футбольного клуба "Динамо" планируется сократить более чем на 60%, заявил председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимир Стржалковский.

В четверг прошло заседание президиума ВФСО "Динамо".

"Могу сказать, что бюджет футбольного клуба планируется сократить более чем на 60%", – сказал Стржалковский журналистам.

Ранее сообщалось, что "Динамо", по итогам прошлого сезона вылетевшее из Российской футбольной премьер-лиги в Футбольную национальную лигу, испытывает финансовые проблемы. В 2016 году финансирование "Динамо" со стороны банка ВТБ составляло порядка трех миллиардов рублей, в 2015 году — около 4,5 миллиарда. Стржалковский ранее сообщал, что финансирование футбольного клуба будет значительно сокращено.

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