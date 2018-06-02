МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Россия может войти в пятерку крупнейших экономик при правильном стимулировании предпринимательской деятельности, полагает известный американский инвестор Джим Роджерс.

Так он прокомментировал задачу, поставленную президентом Владимиром Путиным в майском указе.

"Это вполне может произойти при правильном стимулировании экономики. На протяжении истории страны, которые поддерживали предпринимателей, инвесторов, практически всегда были успешными, и, если это произойдет, у России появится огромный потенциал", — сказал он РИА Новости.

Собеседник агентства уверен, что чем более открыта экономика, тем лучше. "Россия за последние два года провела в этой сфере гораздо большую работу, чем любая другая страна. Больше, чем Китай, чем США. Россия отпустила рубль в свободное плаванье, государственный долг небольшой — это просто потрясающая работа", — считает он.

Джим Роджерс — один из наиболее известных финансистов и инвесторов в мире. Несколько лет назад начал вкладывать средства в российский рынок, в частности приобрел крупный пакет акций производителя удобрений "Фосагро" и вошел в совет директоров компании.

В майском указе Путина, помимо задачи войти в пятерку крупнейших экономик мира, также определена цель увеличить темпы экономического роста так, чтобы они обгоняли мировые, и держать инфляцию на уровне не выше четырех процентов.