МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Россия может войти в пятерку крупнейших экономик при правильном стимулировании предпринимательской деятельности, полагает известный американский инвестор Джим Роджерс.
"Это вполне может произойти при правильном стимулировании экономики. На протяжении истории страны, которые поддерживали предпринимателей, инвесторов, практически всегда были успешными, и, если это произойдет, у России появится огромный потенциал", — сказал он РИА Новости.
Собеседник агентства уверен, что чем более открыта экономика, тем лучше. "Россия за последние два года провела в этой сфере гораздо большую работу, чем любая другая страна. Больше, чем Китай, чем США. Россия отпустила рубль в свободное плаванье, государственный долг небольшой — это просто потрясающая работа", — считает он.
В майском указе Путина, помимо задачи войти в пятерку крупнейших экономик мира, также определена цель увеличить темпы экономического роста так, чтобы они обгоняли мировые, и держать инфляцию на уровне не выше четырех процентов.