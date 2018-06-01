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Петербургский международный экономический форум

Эксперт назвал возможные сроки появления технологии 6G

03:3501.06.2018
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© РИА Новости / Владимир ПесняМужчина со смартфоном. Архивное фотоМужчина со смартфоном. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Российские разработчики ожидают появления технологии связи 6G на горизонте пяти лет, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент некоммерческого партнерства "Руссофт", руководитель рабочей группы SafeNet Валентин Макаров.

Президент компании ПАО Ростелеком Михаил Осеевский на открытии опытной зоны сети нового поколения технологии 5G в Иннополисе. 21 мая 2018
© РИА Новости / Максим Туманов
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В Татарстане запустили сеть 5G
SafeNet — направление в рамках программы "Цифровая экономика". Оно отвечает за рынок новых персональных систем безопасности.

В настоящее время ряд стран работают над технологией связи 5G. Сети 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологии 5G также обеспечивают минимальное время отклика при загрузке данных и большую емкость сети. Международный союз электросвязи планирует утвердить технологию для 5G в конце 2018 года, а новый стандарт внедрить к 2020 году.

"Работа систем связи под 5G, конечно, идет. Он уже на стадии НИОКРа, недалек от реализации. Технология 6G может появиться на горизонте 5 лет. Но даже сетей 5G будет достаточно для того, чтобы запустить беспилотный транспорт и телемедицину", — сказал Макаров.

Девушка разговаривает по мобильному телефону. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Новый стандарт 5G: что обещают сотовые операторы
По его словам, без наличия такой сетевой инфраструктуры "очень маловероятно", что мировые регуляторы разрешат массовое применение кибер-физических систем (без участия человека в управлении). Это связано с тем, что для адекватной оценки состояния окружающей среды и принятия верных решений системы должны иметь широкополосный канал обмена данными устройства с датчиками окружающей среды. Этот канал не может быть интернетом, поскольку интернет несет в себе угрозу несанкционированного вмешательства человека в кибер-физическую систему, пояснил он.

"Но мы говорим сейчас о системе передачи данных, где общаются между собой не люди, а вычислительные мощности. И поскольку общаются не люди, то и подход к этому общению должен быть другой. Этот канал общения называется "промышленный интернет". Для него 5G было бы самое то. После запуска 5G и построения новой инфраструктуры безопасности можно ожидать запуска дронов, беспилотных автомобилей, смарт-гридов, телемедицины и так далее", — сообщил руководитель рабочей группы SafeNet.

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Петербургский международный экономический форум
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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a223300
Еще не везде в глубинке страны и близ крупных городов есть сети 4g или хотя б 3g, а уже за сети 6g говорят. Да и тарифы б сотовой связи были б адекватные, а то предоставляют 4, 7, 12, 30 Гб, если они и в сети 3-4g улетают даже не смотря видео, при просмотрах страниц и вечно всунутой рекламы которая съедает трафик, то в сетях 5-6g будут улетать очень быстро и интернет будет простаивать, так как цены не адекватные от операторов сотовой связи, а у населения не столько много финансов что б оплачивать грабительские тарифы, да и оборудование будет 5-6g стоить за предельных денег, что будет неактуальным для покупки населением.
04:13
01.06.2018
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eldeckel
Как усложняется мир... Но жить становится всё интереснее.
04:02
01.06.2018
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