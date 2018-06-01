Эксперт назвал возможные сроки появления технологии 6G

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Российские разработчики ожидают появления технологии связи 6G на горизонте пяти лет, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент некоммерческого партнерства "Руссофт", руководитель рабочей группы SafeNet Валентин Макаров.

SafeNet — направление в рамках программы "Цифровая экономика". Оно отвечает за рынок новых персональных систем безопасности.

В настоящее время ряд стран работают над технологией связи 5G. Сети 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологии 5G также обеспечивают минимальное время отклика при загрузке данных и большую емкость сети. Международный союз электросвязи планирует утвердить технологию для 5G в конце 2018 года, а новый стандарт внедрить к 2020 году.

"Работа систем связи под 5G, конечно, идет. Он уже на стадии НИОКРа, недалек от реализации. Технология 6G может появиться на горизонте 5 лет. Но даже сетей 5G будет достаточно для того, чтобы запустить беспилотный транспорт и телемедицину", — сказал Макаров.

По его словам, без наличия такой сетевой инфраструктуры "очень маловероятно", что мировые регуляторы разрешат массовое применение кибер-физических систем (без участия человека в управлении). Это связано с тем, что для адекватной оценки состояния окружающей среды и принятия верных решений системы должны иметь широкополосный канал обмена данными устройства с датчиками окружающей среды. Этот канал не может быть интернетом, поскольку интернет несет в себе угрозу несанкционированного вмешательства человека в кибер-физическую систему, пояснил он.

"Но мы говорим сейчас о системе передачи данных, где общаются между собой не люди, а вычислительные мощности. И поскольку общаются не люди, то и подход к этому общению должен быть другой. Этот канал общения называется "промышленный интернет". Для него 5G было бы самое то. После запуска 5G и построения новой инфраструктуры безопасности можно ожидать запуска дронов, беспилотных автомобилей, смарт-гридов, телемедицины и так далее", — сообщил руководитель рабочей группы SafeNet.