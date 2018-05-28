Клепач рассказал, как можно избежать повышения налогов в России

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Изменение бюджетного правила для выполнения "майского" указа президента может стать альтернативой повышению налогов, считает экс-замглавы Минэкономразвития, зампред правления ВЭБа Андрей Клепач.

Президент РФ Владимир Путин после инаугурации 7 мая подписал новый "майский" указ, определяющий основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 год. Для его реализации потребуется дополнительно 8 триллионов рублей бюджетных расходов. В настоящее время власти обсуждают источники финансирования эти расходов, среди возможных вариантов называются, в том числе, повышение налогов и увеличение заимствований.

Кроме того, первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов на прошлой неделе на ПМЭФ анонсировал создание в 2019 году на шестилетний срок государственного фонда финансирования инфраструктурных проектов объёмом 3% ВВП, который будет инвестировать в инфраструктуру, в том числе, привлекая заемные средства.

"Восемь триллионов рублей практически идут все из бюджетного правила, то есть надо его модифицировать", — сказал Клепач РИА Новости.

Правило или налоги?

В свою очередь председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на ПМЭФ в очередной раз предложил повысить цену отсечения бюджетного правила с нынешних 40 до 45 долларов за баррель, кроме того, по его мнению, у Минфина есть возможность нарастить госдолг на 5-7 процентных пунктов к ВВП за шесть лет.

"Если бюджетное правило модифицировать, как предлагал Кудрин, с 40 до 45 долларов, то при относительно стабильном курсе рубля к доллару, к 2024 году получается примерно от 4 с лишним до 5 триллионов рублей", — подсчитал зампред ВЭБа.

Недостающую до 8 триллионов рублей сумму можно изыскать, повысив налоги или нарастив займы, полагает Клепач.

Силуанов уже заявил, что повышения налоговой нагрузки правительство не планирует, речь идёт лишь о "донастройке" системы. Вместе с тем, газета "Ведомости" в понедельник со ссылкой на источники написала, что власти обсуждают повышение НДС до 20% с нынешних 18%.

"Возможно, не удастся избежать повышения налогов… Вариант, который, я думаю, наиболее вероятен, это все-таки повышение НДС, потому что эта дополнительная нагрузка ляжет на население, не на бизнес, а значит негативный инвестиционный эффект от этого шага ограничен", — не исключил Клепач, подчеркнув, что он не участвует в налоговых дискуссиях правительства.

Новый старый фонд

Интересной назвал Клепач и инициативу по созданию инфраструктурного фонда, хотя она и не нова, отчасти она уже обсуждалась применительно к инфраструктурной ипотеке, но не была реализована.

"Идея в бюджете обособить на каком-то счете деньги, которые на финансирование в данном случае указов и инфраструктурных проектов, тоже, на мой взгляд, достаточно правильная, и она не является принципиально новой, потому что в своё время опять же после нескольких лет споров с Алексеем Леонидовичем (Кудриным, который в то время возглавлял Минфин — ред.) был создан в свое время Инвестиционный фонд со счетом в бюджете, который потом похоронили", — напомнил главный экономист ВЭБа.

По мнению Клепача, дополнительные расходы на инфраструктуру, на которые Минфин будет занимать средства, должны быть возвратными, строго целевыми и лежать на отдельном счете в Казначействе, чтобы не было возможности потратить их на текущие нужны. Сами инфраструктурные проекты должны тщательно отбираться и быть окупаемыми в течение 10-15 лет, считает он.

"Плюс у нас есть возможность определенную часть нефтегазовых доходов в рамках существующего бюджетного правила отправить в такого рода проекты в Фонде национального благосостояния", — напомнил Клепач.