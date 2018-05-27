В Кемерово ввели новую должность в связи с пожаром в "Зимней вишне"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая — РИА Новости. Власти Кемеровской области ввели должность уполномоченного по делам родственников погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", рассказал врио губернатора региона Сергей Цивилев в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"На прошлой неделе я ввел уполномоченного по делам родственников погибших. Это человек, который не является сотрудником администрации. Это не штатная должность, а общественная работа. Она уже пенсионерка, работала во время всех этих событий вместе с нами, в областном штабе. Теперь приступила к работе на общественных началах и сама со всеми родственниками дополнительно общается", — рассказал Цивилев.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из которых дети.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходил 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.