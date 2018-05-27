Власти Кузбасса начали использовать соцсети для прямого общения с жителями

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев высоко оценил опыт прямого обещания с жителями региона через социальные сети.

Цивилев, в отличие от предыдущего главы региона, оперативно завел официальные страницы во всех популярных социальных сетях. Там публикуются фотографии его рабочих поездок, встреч с местными жителями и осмотренных им объектов, озвучиваются проблемы и пути их решения. Страницы губернатора открыты для замечаний, предложений, обсуждений и комментариев.

"Мы пытаемся осваивать разные средства связи с населением непосредственно. Происходит такой процесс: пробуем разные каналы связи с населением, выбираем наиболее эффективные. Должно быть как можно больше таких каналов, чтобы мог даже подросток, пользующийся Instagram, связаться с нами. Обращения поступают и "ВКонтакте", и через Facebook, и через общественную приемную на сайте обладминистрации — все каналы работают", — сказал Цивилев в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.

Цивилев прибыл в Кузбасс в начале марта и занял должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. С 2014 по 2018 год был генеральным директором ООО "Угольная компания "Колмар" — крупный холдинг, объединяющий промышленные предприятия по добыче и переработке коксующихся углей на территории Якутии.

С 1 апреля Цивилев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области после досрочной отставки по собственному желанию Амана Тулеев, руководившего регионом более 20 лет. Внеочередные выборы губернатора Кемеровской области пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходил 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.