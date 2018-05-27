Цивилев пообещал долго поддерживать родственников погибших в "Зимней вишне"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что власти Кузбасса постоянно находятся на связи с родственниками погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", и пообещал долго продолжать оказывать им помощь.

"Родственникам мы будем помогать очень долго. Работаем с каждым индивидуально, под каждого своя программа. Нам многих долго придется поддерживать. Например, мальчик Сережа, которого отец на последнем своем дыхании вытолкнул из окна, и он выжил, остался без родителей, теперь живет с бабушками. Ему мы обязаны помочь, чтобы он школу хорошо закончил, получил образование, какое он захочет. Обязаны помочь ему в становлении после учебы, чтобы он стал достойным членом нашего общества. У нас еще много работы", — рассказал Цивилев в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Не далее как на прошлой неделе я встречался со всеми родственниками погибших. Мы договорились, что теперь будем встречаться ежемесячно, но постоянно находимся на связи. Наши сотрудники, соцработники закреплены за каждой семьей", — добавил он.