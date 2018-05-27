Кузбасс дебютировал на ПМЭФ-2018 и заключил около 15 соглашений

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая — РИА Новости. Делегация Кемеровской области в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провела ряд переговоров и заключила около 15 соглашений, сообщил врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев в интервью РИА Новости на ПМЭФ.

"Мы заключили около 15 соглашений. Это наш пробный выход на такой крупный международный форум. Все это по направлениям Европейская часть, прежде всего. У нас интересные соглашения: мы подписали с Санкт-Петербургом, с Москвой, подписано соглашение со "Сколково", с Агентством стратегических инициатив", — сказал Цивилев.

По его словам, подписано соглашение с французской компанией Air Liquide, лидера в области производства промышленных газов. "Они будут у нас строить комплекс по производству газа — это будет совместный проект Evraz, Кемеровской области и французской компании Air Liquide. Линейка производимых в Новокузнецке газов пригодится для нашей медицины и сельского хозяйства, поможет развивать и другие направления промышленности в Кузбассе", — пояснил глава Кузбасса.

Цивилев также отметил значимость соглашения с АСИ. "Мы договорились о том, что АСИ будет принимать участие в разработке стратегии социально-экономического развития Кузбасса. Они, наверно, на следующей неделе высадят десант, проинспектируют все наши болевые точки. И по всем этим точкам лучшие практики АСИ мы внедрим в нашу программу социально-экономического развития", — сказал он.

"Надо ведь не просто стратегию разрабатывать, надо же ее потом еще и правильно воплотить. Эта стратегия не является какой-то догмой, потому что жизнь меняется. Надо постоянно совершенствовать и постоянно улучшать. Потому что мы должны показывать быструю динамику развития. Для этого, конечно, нужны специалисты. Соглашение со "Сколково" — это как раз специалисты, которые будут готовиться по программам "Сколково", но на базе нашего Кемеровского университета", — добавил Цивилев.

ПМЭФ в 2018 году проходил 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.