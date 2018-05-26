В иранских СМИ высоко оценили сотрудничество с российскими коллегами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Появление новых платформ для массового распространения информации дает возможность бороться с "монополией" западных медиа в мире, а сотрудничество российских и иранских СМИ позволит нейтрализовать их агрессивный подход к освещению событий на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости генеральный директор Иранского информационного агентства IRNA Сейед Зия Хашеми.
Он привел в пример действия американской администрации в отношении России и Ирана, которые носят однобокий характер. "Разумеется, на Западе люди задаются вопросом, фейковая ли преподносимая им картина об Иране или же она соответствует действительности. Когда кто-то из них приезжает в Иран и вдруг видит, что полученные ранее новости сильно отличаются от реальности, то они опять задаются вопросом: почему их СМИ лгали?", — отметил Хашеми.
"Более тесное сотрудничество между нашими СМИ может стать решающим фактором… И мы (информагентство IRNA) являемся первоисточником новостей в Иране, а агентство Sputnik — основным источником новостей в России. Сотрудничество этих двух СМИ стимулирует укрепление информационного доверия большой аудитории на глобальном уровне. Кроме того, это сотрудничество может нейтрализовать агрессивный подход западных СМИ в освещении событий на Востоке и агрессию в отношении восточных СМИ", — заявил медиаменеджер.
Он также прокомментировал агрессивные действия властей ряда западных стран в отношении российский журналистов, в том числе МИА "Россия сегодня".
Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. В четверг 17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита подала апелляцию на это решение в апелляционный суд Херсонской области.