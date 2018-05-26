Новак оценил перспективы снижения топливных акцизов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Объявленное снижение акцизов на топливо в РФ позволит избежать существенного колебания цен на бензин, считает министр энергетики Александр Новак.

Как отмечал в четверг первый вице-премьер — глава Минфина РФ Антон Силуанов, из-за роста цен на нефть нефтекомпаниям выгоднее продавать ее на внешнем рынке, а не на внутреннем, в результате на российском рынке наблюдается рост цен на топливо. Согласно последним данным Росстата, средняя цена бензина перешла рубеж в 42 рубля за литр на 21 мая.

"Сейчас эта ситуация очень хорошо должна снивелироваться, и в рамках конкуренции, я думаю, что мы не увидим существенных колебаний цен", — рассказал Новак в интервью телеканалу РБК в рамках ПМЭФ, говоря о влиянии снижения топливных акцизов на цены.

Вице-премьер Дмитрий Козак в среду сообщил, что власти РФ приняли решение снизить акцизы на дизтопливо на 2000 рублей на тонну от действующих, на бензин — на 3000 рублей. Снижение должно произойти не позднее 1 июля 2018 года.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.