Иностранный политик призвал достроить "Турецкий поток" до Италии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая – РИА Новости. Депутат парламента Италии от "Лиги" Паоло Гримольди заявил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что считает реальным продлить газопровод "Турецкий поток" из Болгарии в Италию.

Ранее "Движение 5 звезд" и "Лига" обнародовали окончательный текст "контракта", в котором детально прописана программа действий будущего коалиционного правительства. В разделе, посвященном международным отношениям, говорится, что Италия подтверждает принадлежность к НАТО с США в качестве "привилегированного союзника", но при этом выступает за открытость в отношении России, которая является "не угрозой, а все более значимым торгово-экономическим партнером", а также "стратегическим собеседником в целях разрешения региональных кризисов (Сирия, Ливия, Йемен)". В этой связи в документе указывается на целесообразность отмены антироссийских санкций.

"Что нам нужно делать? Сейчас Россия занимается также "Турецким потоком", Болгария проявляет интерес. Нам необходимо новое соглашение, чтобы "Турецкий поток" пришел из Болгарии в Италию, чтобы получать российский газ, так как Россия имеет не только экономический, но и политический интерес. Мы покупаем газ у России, он поступает с территории Украины", — сказал Гримольди агентству на ПМЭФ.

Политик отметил, что продление газопровода является реальным. "Почему нет? Они строят "Северный поток" по дну Балтийского моря, они строят "Турецкий поток", так что, если он ("Турецкий поток") появится в Болгарии, а это недалеко от Италии, мы можем его строить", — добавил Гримольди. Он заявил, что у Италии есть к этому экономический интерес. "Но нам, конечно, нужно больше соглашений: с Сербией, с другими, которые могли бы быть согласны на это. Может быть, Австрия могла бы согласиться и проявить интерес. Нам нужны новые соглашения по этому вопросу", — пояснил политик.

По его словам, предыдущие власти Италии больше заботились о хороших отношениях внутри Европы, чем об интересах страны. "Сейчас новое правительство. Как мы говорили в ходе избирательной кампании, это первый пункт нашей программы — заботиться о собственных интересах. А наши интересы заключаются в работе напрямую с Россией и ее правительством", — добавил Гримольди.