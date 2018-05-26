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Петербургский международный экономический форум

Иностранный политик призвал достроить "Турецкий поток" до Италии

14:3226.05.2018
(обновлено: 14:43 26.05.2018)
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© Фото : "Турецкий поток"Укладка труб газопровода Турецкий поток. Архивное фотоУкладка труб газопровода Турецкий поток. Архивное фото
© Фото : "Турецкий поток"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая – РИА Новости. Депутат парламента Италии от "Лиги" Паоло Гримольди заявил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что считает реальным продлить газопровод "Турецкий поток" из Болгарии в Италию.

Транспортировка труб для строительства газопровода Северный поток - 2
© Фото : Nord Stream 2/Wolfram Scheible
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Ранее "Движение 5 звезд" и "Лига" обнародовали окончательный текст "контракта", в котором детально прописана программа действий будущего коалиционного правительства. В разделе, посвященном международным отношениям, говорится, что Италия подтверждает принадлежность к НАТО с США в качестве "привилегированного союзника", но при этом выступает за открытость в отношении России, которая является "не угрозой, а все более значимым торгово-экономическим партнером", а также "стратегическим собеседником в целях разрешения региональных кризисов (Сирия, Ливия, Йемен)". В этой связи в документе указывается на целесообразность отмены антироссийских санкций.

"Что нам нужно делать? Сейчас Россия занимается также "Турецким потоком", Болгария проявляет интерес. Нам необходимо новое соглашение, чтобы "Турецкий поток" пришел из Болгарии в Италию, чтобы получать российский газ, так как Россия имеет не только экономический, но и политический интерес. Мы покупаем газ у России, он поступает с территории Украины", — сказал Гримольди агентству на ПМЭФ.

Вывеска компании Газпром. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Политик отметил, что продление газопровода является реальным. "Почему нет? Они строят "Северный поток" по дну Балтийского моря, они строят "Турецкий поток", так что, если он ("Турецкий поток") появится в Болгарии, а это недалеко от Италии, мы можем его строить", — добавил Гримольди. Он заявил, что у Италии есть к этому экономический интерес. "Но нам, конечно, нужно больше соглашений: с Сербией, с другими, которые могли бы быть согласны на это. Может быть, Австрия могла бы согласиться и проявить интерес. Нам нужны новые соглашения по этому вопросу", — пояснил политик.

По его словам, предыдущие власти Италии больше заботились о хороших отношениях внутри Европы, чем об интересах страны. "Сейчас новое правительство. Как мы говорили в ходе избирательной кампании, это первый пункт нашей программы — заботиться о собственных интересах. А наши интересы заключаются в работе напрямую с Россией и ее правительством", — добавил Гримольди.

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Петербургский международный экономический форум
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
andreas.globetrotter
ещё один плевок в сторону Украины. Всё чаще и чаще в последнее время. Майданным правителям впору покупать спасательные круги - а то утонут в плевках.
14:38
26.05.2018
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