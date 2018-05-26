Советник президента России оценил делегацию США на ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Делегация США стала самой представительной на Петербургском международном экономическом форуме, в нее вошли более 550 человек, сообщил журналистам в субботу советник президента РФ, заместитель председателя организационного комитета — ответственный секретарь Антон Кобяков.

"Два года назад Госдеп США призывал американских бизнесменов не участвовать в Петербургском экономическом форуме, и я тогда еще благодарил их за рекламу. А в этом году посол США рекомендовал американским бизнесменам принять участие, что дало свои результаты. Делегация США стала самой представительной, в нее вошли более 550 человек. Затем идут японцы и французы", — сказал он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.